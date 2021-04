Com obras retomadas, Linha 6 do metrô de SP tem 300 vagas de emprego

A construtora Acciona, que opera as obras da Linha 6 - Laranja do metrô de São Paulo, está com 300 vagas de emprego em seus canteiros de obras pela capital paulista.

As oportunidades são para diferentes áreas e funções e estão todas localizadas na cidade de São Paulo.

Entre as vagas estão: pedreiro, carpinteiro, frentista de túnel, servente de obra, armador, encarregado de obra e engenheiro (civil, planejamento e de projetos).

Com 15 quilômetros de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo vai ligar a Brasilândia, na zona norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, reduzindo a apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia.

A linha deverá transportar mais de 633 mil passageiros por dia.

Para se inscrever nos processos seletivos da companhia, basta preencher os formulários disponíveis nos links abaixo.

As vagas de níveis superior podem ser vistas neste link.

As vagas de níveis posições operacionais podem ser conferidas aqui.