Com home office e benefícios, unicórnio Loggi tem 300 vagas abertas

No final de fevereiro, a empresa brasileira de logística Loggi anunciou ter recebido um aporte de 1,15 bilhão de reais para seguir expandindo sua atuação pelo país. Fundada em 2013 pelo francês Fabien Mendez e pelo brasileiro Arthur Debert, a companhia emprega pouco mais de 2.000 funcionários no país. Agora, com mais capital em caixa, a empresa está contratando. Ao todo, são cerca de 300 vagas abertas, especialmente nas áreas de tecnologia e operações.

Segundo a companhia, todas as vagas possuem benefícios como vale-refeição, vale-transporte, convênio médico 100% custeado pela empresa, convênio odontológico e descontes de até 75% em academias de todo o país.

Para os cargos administrativos, a Loggi garante o modelo de home office até o final do ano. A decisão foi anunciada em janeiro por causa das incertezas sobre o ritmo de vacinação e a falta de perspectiva sobre o arrefecimento do surto de covid-19 no país.

"Precisamos dar previsibilidade para os colaboradores. Muita gente saiu de São Paulo, devolveu o apartamento... Quem tem filho não pode ter que mudar a vida toda novamente em setembro, por exemplo", disse Monica Duarte, diretora de gestão de pessoas da Loggi, em entrevista anterior à EXAME. "Além disso, mantendo em casa quem puder, evitamos a circulação desnecessária de pessoas e fazemos a nossa parte para mitigar a pandemia."

Já para alguns cargos de tecnologia, a Loggi adotou o modelo de home office permanente para os profissionais que preferem trabalhar dessa forma. Assim, a companhia conseguiu aumentar o número de candidatos potenciais para cada posição. "O trabalho remoto permite que o colaborador more na cidade que quiser. Nosso lema é conectar o Brasil. Com essa estratégia, fazemos isso também nas contatações para o time", afirma Duarte.

Para ver mais detalhes sobre as vagas e se inscrever, acesse o site da empresa.