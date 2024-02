Com formato inédito, Faculdade EXAME abre matrículas para MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade

As inscrições para o MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade da Faculdade EXAME já estão abertas. A primeira turma de 2024 possui um formato inédito e atualizado, com aulas ao vivo e gravadas, além de professores renomados e atuantes nas maiores diretorias de ESG de todo o Brasil.

A especialização tem como objetivo capacitar os profissionais para se tornarem gestores focados em inovação sustentável. Para a coordenadora do curso, Mariana Rico, a conexão entre conteúdo acadêmico atualizado e práticas de mercado é um dos grandes diferenciais da formação..

“O nosso corpo docente é formado por profissionais extremamente qualificados que estão no mercado atualizados com as principais tendências ESG. Essa conexão entre conteúdo acadêmico de ponta com prática de mercado atual é exatamente o que o profissional de sustentabilidade precisa”, diz.

Sobre o MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade

O curso tem carga horária de 360 horas de conteúdo teórico e prático, em que os alunos irão conhecer as principais ferramentas para criar estratégias reais e viáveis em suas organizações.

Visando uma abordagem completa para a criação e fortalecimento da cultura e gestão baseada nos pilares ESG, a grade curricular é dividida em quatro módulos, sendo três deles fixos e o quarto flexível. Neste último, o aluno poderá escolher se aprofundar nas áreas de negócios e inovação ou ESG e inteligência artificial. Confira a ementa de cada módulo.

Módulo 1 - Estratégia

Da crise planetária ao desenvolvimento sustentável

ESG na estratégia empresarial

Governança corporativa

DNA EXAME: Visão sistêmica

Módulo 2 - Processos

Cultura do consumo e economia circular

Cadeia de valor

Transição para economia de baixo carbono

DNA EXAME: Mindset Ágil

Módulo 3 - Gestão

Gestão de stakeholders para uma cultura ESG

Gestão da diversidade e inclusão

KPIs e monitoramento de resultados ESG

DNA EXAME: Liderança

Módulo 4A - Negócios e inovação

Finanças sustentáveis

Grandes empreendimentos e desenvolvimento local

Agronegócio sustentável

Inovação e negócios de impacto

Módulo 4B - ESG e Inteligência Artificial

Avaliação, seleção e implementação de IAs

Social e IA

Meio ambiente e IA

Governança e IA

Para complementar sua formação profissional, além da grade curricular regular, os alunos matriculados também recebem um ano de acesso aos cursos de formação livre ESG: Net Zero, Introdução ao ESG e ESG: Investimentos e a quatro cursos da EXAME Corporate Education, frente de educação corporativa da EXAME.

Para que os alunos acessem o conteúdo de acordo com suas rotinas e disponibilidade de horário, as aulas serão 100% online e ficarão disponíveis por 12 meses. Confira condições especiais para matrícula aqui! 👈

O MBA tem 14 dias de garantia incondicional a partir do início das aulas. Durante esse período, aqueles que não estiverem satisfeitos com o conteúdo podem solicitar o reembolso de 100% do valor investido.

Reconhecimento especial para os 10 melhores alunos do MBA

Ao final da formação, todos os alunos serão certificados pela Faculdade EXAME, instituição que possui nota máxima no MEC, e os 10 melhores alunos receberão um cashback.

Funciona assim: os três alunos mais bem avaliados na turma receberão 100% de cashback, e do 4º ao 10º melhor aluno, 50%. Todas as regras poderão ser consultadas no edital disponibilizado pela Faculdade EXAME.

