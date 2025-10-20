Com essas quatro dicas, o conflito pode ser a chave do sucesso em times de alta performance

Portrait of busy partners working together in office. Group of businessmen and businesswomen sitting in a board room while leadership talking to them. Business partners discussing documents. (Foto/Thinkstock)
Assistente de SEO
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14h04.
Conflitos fazem parte da rotina de qualquer equipe. Em vez de tratá-los como um sinal de desordem, bons líderes os encaram como oportunidades para construir confiança, colaboração e clareza.
A forma como se reage a uma tensão pode definir o rumo de um projeto inteiro. Pensando nisso, confira abaixo quatro dicas que transformam o conflito em sucesso dentro das equipes. Os dados foram retirados do site London Premier Centre.
Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar
Nosso instinto natural é fugir de situações desconfortáveis, mas o conflito geralmente indica algo mais profundo, como desalinhamento, ruído na comunicação ou necessidades não ditas. Em vez de reprimir a tensão, líderes preparados aprendem a escutá-la e usá-la como ponto de partida para o diálogo.
Gerenciar essas situações exige autocontrole emocional, coragem e empatia. Reconhecer diferenças sem apontar culpados permite que o time transforme desconforto em aprendizado e se aproxime de soluções mais sólidas.
Dois fatores frequentemente atrapalham a gestão de conflitos:
Práticas de atenção plena e reflexão diária ajudam a fortalecer a concentração e a resiliência emocional. Elas também ampliam a consciência sobre gatilhos e reações automáticas, favorecendo uma postura mais calma e produtiva diante das divergências.
Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann
Um conflito bem conduzido pode se tornar fonte de confiança e inovação. Para isso, alguns comportamentos são decisivos:
Essas práticas fortalecem o senso de pertencimento, aumentam o engajamento e tornam a equipe mais coesa, mesmo sob pressão.
Todo líder enfrentará conflitos. A diferença está entre reagir por impulso ou agir com propósito. Usar o conflito como ferramenta de aprendizado e conexão transforma o atrito em força.
Quando há abertura para o diálogo e disposição para aprender, os desentendimentos deixam de ser um obstáculo e passam a ser combustível para o crescimento coletivo.
A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.
Com essa masterclass você pode:
Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil