Esse executivo trocou as finanças e investiu US$ 50 mil em marca de casacos — hoje veste bilionários

Em um dos invernos mais rigorosos de Nova York, Michael Berkowitz percebeu uma lacuna no mercado, ter casacos que combinassem elegância e funcionalidade térmica.

Era 2014, e ele ainda atuava como agente financeiro de produtos no deste mesmo mercado.

Um ano depois, havia deixado o cargo e investido US$ 50 mil do próprio bolso, — além de US$ 200 mil captados com um investidor, para lançar uma marca que começou dentro do seu apartamento no Bronx.

Hoje, aos 38 anos, Berkowitz é CEO da Norwegian Wool, marca de roupas de luxo vendida em mais de 100 lojas ao redor do mundo e usada por bilionários, políticos, atores e executivos. As informações são da CNBC Make It.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Investimento pessoal, produto de nicho e posicionamento de alto valor

A história de Berkowitz é uma aula prática de visão estratégica e alocação eficiente de capital.

Ao perceber que os casacos europeus tradicionais não atendiam à demanda de profissionais expostos ao frio intenso nas cidades americanas, ele apostou em um produto de alta qualidade, desenhado para o público executivo.

O primeiro protótipo foi testado em condições inusitadas, dentro de uma câmara frigorífica de supermercado, em pleno verão nova-iorquino.

“Meu rosto estava frio, mas meu corpo, aquecido. Lembrei que estávamos no caminho certo”, disse ele.

A produção começou com uma tiragem limitada de 200 peças, que Berkowitz vendia pessoalmente, visitando lojas de luxo com os casacos na mala.

O retorno veio rápido e em três meses, todas as unidades foram vendidas — e ele pediu demissão.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Em 2017, fechou sua primeira parceria com uma grande loja de departamentos. No ano seguinte, captou rodadas privadas de investimento com valores de sete dígitos.

Luxo estratégico: quando a marca é construída para performar

Com preços que variam entre US$ 1.545 e US$ 2.945 por casaco, a Norwegian Wool encontrou seu diferencial na junção de estilo e desempenho.

Segundo Berkowitz, o mercado exige que executivos estejam bem vestidos, — mas muitos casacos “de grife” italianos não suportam temperaturas abaixo de 5°C.

A estratégia de Berkowitz foi clara ao preencher o vácuo entre a moda funcional e a estética corporativa de alto padrão.

O resultado é uma base de clientes que inclui cerca de 40 bilionários, além de presença em séries como Succession, da HBO, com figurinos que o diretor de arte define como “cashmere que parece manteiga morna”.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS