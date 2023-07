Com direito a certificado, série sobre inteligência artificial começa segunda; veja como participar

Diante da popularização do tema inteligência artificial na mídia e no mercado, a EXAME elaborou uma série gratuita, com direito a certificado, para ajudar na democratização do assunto.

O objetivo é que, durante os 4 episódios que serão disponibilizados entre 17 e 25 de julho, gestores, líderes, empresários e empreendedores aprendam como aplicar a nova tecnologia aos seus negócios e equipes.

O especialista em tecnologia Miguel Lannes Fernandes é diretor de tecnologia da Witseed (um streaming de educação para empresas estruturado sobre sistemas de inteligência artificial) e será o professor da série Inteligência Artificial para Negócios.

As 4 aulas serão divididas da seguinte maneira:

Episódio 1 : Apresenta uma introdução sobre inteligência artificial, porque o tema está tão em alta nos últimos tempos e o potencial transformador da tecnologia.

Episódio 2: Apresenta as principais ferramentas de inteligência artificial e como elas podem aumentar a produtividade, reduzir custos e ajudar na tomada de decisões.

Episódio 3 : Mostra como as empresas podem aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia.

Episódio 4: Apresenta o caminho para tornar os negócios e equipes mais produtivos com o uso de sistemas e ferramentas de IA.

Inteligência Artificial em números

85% das empresas já consideram que implementar a inteligência artificial é a prioridade dos próximos anos (Bain & Company);

profissionais que usam a IA no dia a dia têm um aumento de até 50% na produtividade (Bain & Company);

R$ 1,3 trilhão devem ser investidos no setor nos próximos anos (Bloomberg Intelligence)

especialista em inteligência artificial lidera a lista de carreiras do futuro e é o setor que mais deve gerar vagas até 2027 (Fórum Econômico Mundial)

