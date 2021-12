Código da virada: desafio ajuda a aprender programação de graça

Será possível aprender a programar do zero até o final de 2021? Esse é o desafio que a escola de tecnologia Kenzie Academy lançou com o Código da Virada.

Qualifique-se em uma das profissões de maior demanda no mundo: seja um Cientista de Dados. Saiba como!

Até o dia 31 de dezembro, qualquer pessoa que queira aprender sobre programação, mesmo sem conhecimento anterior, poderá se inscrever e assistir às aulas gravadas sobre conceitos básicos de programação, incluindo HTML, CSS e JavaScript.

O objetivo é estimular que pessoas com vontade de aprender sobre tecnologia tenham um estímulo prático e divertido para entrar no setor.

Assim, as aulas teóricas e desafios práticos vão ajudar nisso. Todos os inscritos também poderão interagir e trocar experiências no fórum do desafio.

No final do desafio, o participante ainda vai concluir seu primeiro projeto, o que pode ser o primeiro passo para criar um portfólio profissional.

Segundo Daniel Kriger, CEO da Kenzie Academy, a ideia é provar para as pessoas que é possível dar esse primeiro passo antes do ano terminar.

“O mercado sofre com um grande déficit de profissionais qualificados e nós temos uma equipe com mentores e instrutores que irão impulsionar a carreira de quem quer ser um programador”, afirma.

Além de oferecer um certificado de participação, os inscritos que concluírem o desafio e indicarem 10 pessoas para se inscrever poderão concorrer a prêmios, sendo o principal deles um notebook.

Os interessados podem se inscrever pelo site.

