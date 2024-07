Coca-Cola FEMSA Brasil abre inscrições para seu primeiro Programa de Estágio Técnico

A Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo, em volume de vendas, abre inscrições para seu primeiro programa de estágio técnico no dia 05 de julho.

O processo seletivo está sendo feito em parceria com a Eureca, consultoria e plataforma digital especializada em recrutar e desenvolver jovens talentos, e ficará com as inscrições abertas até o dia 22 de agosto.

“A Coca-Cola FEMSA Brasil tem um olhar muito forte para o desenvolvimento de pessoas, e o estágio técnico nos possibilita ampliar essa atuação. Oferecer oportunidades para que estudantes trabalhem em suas áreas e sejam inseridos no mercado neste momento em que também estão absorvendo o conteúdo acadêmico contribui para o direcionamento de carreira e formação do profissional. Por isso, estamos muito animados com o lançamento do programa”, diz Christiane Ramos, HR Business Partner de Manufatura da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo, é preciso atender aos seguintes requisitos:

As vagas são para estudantes das áreas de Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Qualidade, Tecnologia de Alimentos, Química, Química Ambiental e Alimentos, com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2025 a julho de 2026.

É preciso ter fácil acesso ou morar em Antônio Carlos (SC), Campo Grande (MS), Bauru (SP), Marília (SP), Jundiaí (SP), Mogi das Cruzes (SP), Santa Maria (RS), Curitiba (PR) e Maringá (PR).

Ter 18 anos ou mais,

Possuir disponibilidade para estagiar presencialmente de 1 a 2 anos, 6 horas por dia (de segunda a sexta).

Quais são os benefícios?

Além de salário compatível com o mercado, a empresa também oferece aos selecionados benefícios como:

Vale Transporte,

Restaurante Interno,

Assistência médica,

Seguro de Vida,

Kit Natal & Aniversário,

Femsa - plataforma de telemedicina e OrienteMe - plataforma de saúde mental.

Como se inscrever?

Para se inscrever, basta acessar o site da Coca-Cola FEMSA até o dia 22 de agosto.