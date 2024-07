BTG Pactual oferece programa para mulheres na tecnologia e estágio para pessoas com deficiência

Estão abertas até o dia 12 de julho as inscrições para o programa “Ela Faz Tech”, no BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O programa é dedicado a mulheres da área de desenvolvimento que já estão no mercado de trabalho, que terão a oportunidade de mentorias exclusivas com mulheres em posição de liderança, além de duas rotações nas áreas de tecnologia do BTG Pactual.

Ao todo, serão selecionadas 14 mulheres, que ingressarão no programa como analista. Para participar, é necessário ter concluído a formação entre 2022 e 2023, ter experiência em desenvolvimento back-end e disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do BTG Pactual.

Programa Integra

O “Integra” é outro programa do BTG Pactual que também está com vagas abertas. A iniciativa é focada em pessoas com deficiência e que estão em busca de estágio.

As posições em aberto são para trabalhar na sede do banco, em São Paulo e podem se candidatar estudantes de cursos de ensino superior das áreas de Economia, Ciências Contábeis, Administração, Sistemas de Informação, Direito, Marketing ou Comunicação com conclusão do curso prevista até o final de 2026.

Os estagiários terão acesso a mentorias e cursos de educação financeira.

Para se inscrever é necessário acessar a página do programa Integra.

“No BTG Pactual, acreditamos que um ambiente diverso pode ser mais criativo, inovador, e consequentemente mais benéfico para a instituição. Para nós, o que mais importa é que o funcionário tenha alto potencial de contribuição e desenvolvimento e que seja um exemplo da cultura BTG Pactual. O nosso intuito ao repensar e estruturar novos programas de estágio focados em diversidade é abrir cada vez mais as portas a um público diverso”, afirma Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pela área de recrutamento e seleção do banco.