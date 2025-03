CNU: nova lista de aprovados é divulgada; saiba como acessar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou uma nota lista de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). De acordo com o órgão, foram identificadas inconsistências nas listas finais divulgadas em 28 de fevereiro. Assim que tomou conhecimento dos questionamentos, o órgão solicitou à Fundação Cesgranrio, banca organizadora, uma revisão dos dados.

A análise apontou que o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem convocar novos candidatos para essas vagas. Com isso, algumas listas foram divulgadas de forma incompleta. O erro já foi corrigido, e as novas listas estão disponíveis na área do candidato.

Além dessa correção, o MGI esclareceu que as notas mínimas do concurso foram ajustadas conforme acordo judicial firmado com o Ministério Público Federal (MPF) em novembro de 2024. Também foram reclassificados candidatos que concorreram por cotas, mas não tiveram essa condição confirmada nas bancas de avaliação, passando para a ampla concorrência.

Outro impacto ocorreu com a reinclusão de candidatos que já haviam confirmado vaga para os cursos de formação nos dias 11 e 18 de fevereiro. Isso fez com que alguns concorrentes convocados anteriormente tivessem sua situação alterada.

O ministério reforçou que nenhum resultado será homologado sem total conformidade com o edital do CPNU. A homologação segue prevista para 7 de março, próxima sexta-feira.

Como acessar a lista do CNU

As listas atualizadas do Concurso Público Nacional Unificado podem ser acessadas no site da Cesgranrio (cpnu.cesgranrio.org.br). Para consultar, basta fazer login com o GOVBR e clicar em “Listas de resultados e convocações”. O acesso é aberto a qualquer pessoa, não sendo necessário ser candidato. As notas mínimas de novembro podem ser acessadas aqui.