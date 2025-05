Clube CHRO discute saúde mental e desdobramentos da NR-1

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou recentemente o adiamento da vigência da nova redação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que agora inclui a avaliação de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como estresse crônico, assédio e burnout.

Originalmente prevista para entrar em vigor em 25 de maio, a medida foi postergada por um ano, atendendo a um pedido de entidades empresariais, que alegaram a necessidade de mais tempo para se adequarem às exigências da nova norma.

A expectativa é de que uma portaria oficializando a suspensão seja publicada nos próximos dias.

Embora esse adiamento possa ser visto por algumas empresas como uma oportunidade de ganhar tempo, a urgência do tema é inegável.

A saúde mental no ambiente corporativo, incluindo questões como o estresse relacionado ao trabalho e o burnout, já é uma realidade crescente.

E, mesmo com a prorrogação, muitos especialistas e líderes de recursos humanos veem essa atualização como uma chance de dar um passo mais firme em direção ao cuidado real com o bem-estar dos colaboradores, muito além de uma simples conformidade com a lei.

Na última edição do Clube CHRO, realizada em 20 de maio em São Paulo, o tema foi central na mesa redonda moderada pela CSO da EXAME, Camila Securato.

Com a presença de Claudia Securato, professora da Escola de Negócios Saint Paul, e Luis Gonzalez, fundador da VidaLink, empresa que oferece benefícios corporativos de bem-estar, a conversa trouxe à tona os impactos das novas diretrizes e as estratégias que as empresas podem adotar para enfrentar os desafios impostos pela crise de saúde mental no trabalho.

Saúde mental e os desafios do ambiente corporativo

A inclusão dos riscos psicossociais pela NR-1 é um reflexo do crescente reconhecimento da saúde mental como uma questão central nas organizações.

Dados sobre o aumento de afastamentos médicos e reclamações trabalhistas relacionadas ao burnout são apenas a ponta do iceberg.

Em 2024, o número de afastamentos devido a estresse mental cresceu 68%, e as reclamações trabalhistas por burnout subiram 400%, de acordo com pesquisa feita pela Vidalink.

A necessidade de tratar essas questões com seriedade é inegável, não apenas para garantir o cumprimento da legislação, mas para criar ambientes de trabalho mais humanos e produtivos.

Claudia Securato destacou que, mesmo com o adiamento, as empresas devem se preparar para enfrentar a realidade de um ambiente de trabalho que, muitas vezes, negligencia o bem-estar de seus colaboradores.

"O adiamento pode ter dado um fôlego extra, mas o tema da saúde mental é urgente. As empresas precisam olhar para os seus funcionários com um olhar mais cuidadoso, entendendo as causas profundas dos problemas, como o estresse e a ansiedade", afirmou Securato.

Transformação cultural necessária

A nova redação da NR-1 exige que as empresas implementem um plano estruturado para identificar e mitigar os riscos psicossociais, o que inclui práticas de prevenção e a criação de ambientes de trabalho mais seguros. Luis Gonzalez, fundador da VidaLink, compartilhou sua visão sobre como a tecnologia pode auxiliar na gestão desses riscos.

"Utilizar a tecnologia para monitorar a saúde mental e oferecer tratamentos personalizados pode fazer toda a diferença. Mas, mais do que isso, é necessária uma mudança cultural nas empresas, que deve começar pela liderança", destacou.

Ele também sublinhou a importância da comunicação aberta e da criação de espaços seguros para que os colaboradores possam se expressar sem medo de retaliação.

A implementação de políticas que abordem questões como burnout e assédio moral é uma das principais ações que as empresas precisam tomar, independentemente da vigência imediata da NR-1.

Mulheres e Geração Z: grupos mais vulneráveis

A mesa redonda também abordou os grupos mais vulneráveis às questões de saúde mental no trabalho, com destaque para mulheres e a Geração Z.

Dados revelam que as mulheres são desproporcionalmente afetadas por questões relacionadas à saúde mental no trabalho, representando 64% dos afastamentos por problemas psicossociais, apesar de corresponderem a apenas 39% da força de trabalho formal.

A dupla jornada, o assédio e a ansiedade gerada pela maternidade são apenas alguns dos fatores que aumentam a vulnerabilidade das mulheres.

Já a Geração Z, composta principalmente por jovens que começaram sua trajetória profissional durante ou após a pandemia, enfrenta altos níveis de insegurança e ansiedade, alimentados pela pressão social das redes sociais e pela incerteza do futuro profissional, com o medo de que a inteligência artificial substitua empregos.

Gonzalez apontou a necessidade de programas de apoio específicos para esses grupos. "A saúde mental precisa ser tratada de forma personalizada. Cada grupo tem desafios distintos, e as empresas precisam estar preparadas para oferecer o suporte adequado", afirmou.

O Papel do RH na construção de ambientes saudáveis

O RH tem papel central na implementação das mudanças necessárias para garantir ambientes de trabalho mais saudáveis e inclusivos. A criação de um ambiente seguro para discussão sobre saúde mental, a implementação de políticas flexíveis e a capacitação das lideranças para lidar com esses desafios foram algumas das principais sugestões discutidas no evento.

Camila Securato, mediadora da conversa, reforçou que o RH não deve apenas se limitar a seguir a legislação, mas também ser proativo na promoção de uma cultura organizacional que valorize o bem-estar. "O RH precisa ser o guardião do equilíbrio entre resultados e saúde mental. As empresas que realmente se preocupam com seus colaboradores terão um retorno significativo em termos de produtividade e engajamento", disse.