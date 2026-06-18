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Mapeamento de habilidades é a saída para salvar empresas do apagão de talentos

Relatório Tendências da Empregabilidade mostra que a escassez de habilidades exige revisão nos modelos de contratação

Mapeamento de habilidades é a saída para salvar empresas do apagão de talentos

Mapeamento de habilidades é a saída para salvar empresas do apagão de talentos

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de junho de 2026 às 05h00.

O avanço da tecnologia e a digitalização dos negócios criaram um descompasso no mercado de trabalho brasileiro: as empresas buscam qualificações que a maioria dos profissionais ainda não possui. 

Diante desse cenário, o departamento de Recursos Humanos deixa de ser uma área focada apenas em processos burocráticos para assumir o papel de escudo estratégico contra a falta de mão de obra qualificada. 

Uma pesquisa global da consultoria McKinsey apoia essa necessidade e traz um alerta para o mercado. De acordo com o estudo, 43% das empresas ao redor do mundo já enfrentam lacunas de habilidades no dia a dia. 

O panorama se mostra ainda mais desafiador a médio prazo, pois o levantamento indica que outros 44% das organizações devem enfrentar essa mesma falta de competências nos próximos cinco anos.

Participar da Conferência de Carreira é uma forma de aproximar a empresa de candidatos alinhados às novas demandas de habilidades do mercado 

O avanço da automação 

A raiz desse problema está diretamente ligada à velocidade das transformações tecnológicas. Ferramentas modernas, incluindo a inteligência artificial, avançam em um ritmo acelerado. 

Atividades que antes dependiam de esforço técnico ou manual começam a ser automatizadas, o que redefine as funções corporativas. Consequentemente, o perfil exigido pelas empresas muda em poucos meses.

A principal consequência dessa desconexão é o atraso no crescimento econômico das organizações. Sem profissionais capacitados para operar novos sistemas ou liderar projetos estratégicos, as empresas congelam investimentos, acumulam perdas de produtividade e sobrecarregam seus colaboradores.

Contratar por competências 

A saída para contornar a escassez é a contratação baseada em habilidades (ou skills-based hiring). Sob essa ótica, o RH passa a avaliar os candidatos pelo que eles sabem fazer e pela capacidade de aprender novas funções.

Essa mudança de paradigma permite que as empresas ampliem o funil de captação de talentos, encontrando profissionais qualificados que antes seriam descartados por filtros rígidos de currículo. 

Uma vez contratado o talento com o perfil comportamental correto e as habilidades fundamentais, a empresa utiliza o mapeamento interno para direcionar estratégias de upskilling (aprimoramento de competências existentes) e reskilling (requalificação para novas funções). 

Talentos preparados

Nesse contexto, iniciativas que aproximam organizações de profissionais em formação avançam como uma resposta prática ao apagão de talentos. 

A Conferência de Carreira do Na Prática surge justamente com essa proposta: conectar empresas a jovens previamente selecionados, treinados e preparados para conversas com recrutadores, reduzindo etapas de triagem e aumentando a eficiência dos processos seletivos.

Empresas interessadas em acelerar contratações e se posicionar diante da nova disputa por habilidades podem participar da próxima edição da Conferência de Carreira do Na Prática, marcada para 10 de agosto, em São Paulo. A proposta é transformar o recrutamento em uma conexão mais estratégica, eficiente e aderente às necessidades reais do mercado.

Conheça a Conferência de Carreira do Na Prática e descubra como aproximar sua empresa de profissionais qualificados

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