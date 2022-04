ClickBus abre 80 vagas CLT e com home office para time de tecnologia

A ClickBus, um dos maiores marketplaces de passagens rodoviárias do Brasil, está em busca de profissionais da área de tecnologia. Em um movimento agressivo, a startup planeja praticamente dobrar seu time de tech até o segundo semestre de 2022 e está com 80 vagas abertas com foco no home office.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Como é de se esperar de uma companhia nascida no digital, a ClickBus conta com um robusto time de tecnologia. Cerca de metade do time de 180 funcionários da startup trabalham nessa área, nas frentes de produto, desenvolvimento e data.

"De fato, queremos potencializar a nossa frente de tech. Esse crescimento tem impacto positivo no negócio para expandir novos produtos e novas frentes. Vivemos uma onda forte de retomada do setor [transporte rodoviário], onde há um grande potencial de crescimento, e precisamos de um time forte para isso", explica Michele Tosta, diretora de Gente e Gestão da ClickBus em conversa com a EXAME.

A empresa está em busca de talentos de diversos níveis para atuar nas áreas de Front-end, Back-end, Flutter, Product Manager, Product Owner, Product Operations, Product Designer, Pricing Strategy e Engenharia de Dados. Há, ainda, algumas vagas abertas para outras frentes do negócio, na área de comunicação e design, por exemplo.

"Pensamos muito em como podemos potencializar a carreira. É muito prazeroso quando você consegue acessar pessoas e contribuir para o seu autodesenvolvimento. Internamente, todo esse senso de colaboração e autonomia consegue rampar muito rápido a sua carreira", complementa a diretora.

Para as vagas, a ClickBus oferece um rol de benéficos que inclui seguro de vida e auxílio creche, além de vale alimentação/refeição, Gympass, entre outros. Vale dizer que o regime de contratação da vaga é CLT.

Pela natureza da vaga ser remote first, ou seja, como foco no trabalho remoto, a ClickBus também oferece, em parceria com a Flash Benéficos, um acréscimo mensal no cartão da Flash (que funciona como VR/VA, mas pode ser gasto em uma gama de estabelecimentos) para que o funcionário gaste da forma que desejar, seja para adquirir novos móveis para melhorar seu escritório pessoal em sua casa ou para pagar contas de luz ou internet, por exemplo.

"Pouco importa onde a pessoa esteja, queremos que ela encontre o equilíbrio. Conseguimos contratar pessoas em qualquer lugar do Brasil graças a políticas como essa. Com isso, conseguimos permitir um ambiente muito mais diversos. Fortalece a nossa riqueza em cultura e diversidade", explica Michele.

Salário, duração do processo e início

Questionada acerca do salário médio para as vagas, Michele explica que a ClickBus possui um modelo mais personalizado que pretende trabalhar caso a caso.

O salário, então, é definido conforme o perfil do profissional, suas necessidades e a própria expertise e momento da carreira do mesmo.

"Claro que olhamos o benchmarking do mercado, até para entender como as frentes de tecnologia estão trabalhando. Mas preferimos entender o momento de e a expertise de cada um. Deixar claro que, para nossas vagas, não focamos na senioridade do cargo, mas sim na pessoa", argumenta a diretora.

A ClickBus pretende ter essas 80 vagas fechadas até o segundo semestre de 2022 e o início para os aprovados será imediato. "Não há um período fixo de encerramento da vaga nem das inscrições. Queremos deixar aberto para conhecer o profissional", finaliza.

Como se inscrever

Para aqueles que ficaram interessados com a proposta da ClickBus e atuam no setor de tecnologia, as inscrições podem ser feitas através deste link.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.