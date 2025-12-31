Cinco prompts de imagens do ChatGPT: a nova fronteira visual da inteligência artificial

A nova versão do gerador de imagens do ChatGPT está chamando atenção por uma evolução bastante específica — e impactante: a capacidade de reproduzir texto de forma clara, legível e esteticamente refinada dentro de imagens geradas por inteligência artificial.

O ChatGPT é capaz de renderizar desde frases curtas até blocos inteiros de texto com qualidade suficiente para uso comercial, redes sociais ou até impressão gráfica.

Cinco prompts para gerar impacto com texto em imagens

1. Promoções para mídias sociais

A IA torna mais simples e rápida a criação de artes para campanhas promocionais. Com um único prompt detalhado, é possível obter imagens com texto integrado e bem posicionado, como no exemplo: “Todos os óculos de sol com 20% de desconto”.

A possibilidade de definir a proporção da imagem (quadrada, retrato, paisagem) é um ponto estratégico, adaptando-se às exigências de cada plataforma digital.

Exemplo de prompt:

Crie uma imagem promocional com cores vibrantes, mostrando vários pares de óculos de sol. Coloque em primeiro plano um texto em negrito e vibrante com a promoção [inserir promoção]. Crie uma proporção quadrada.

2. Efeitos de máquina de escrever e tipografias retrô

O ChatGPT agora simula estilos tipográficos específicos — como letras de máquina de escrever —, atendendo demandas criativas como convites temáticos ou projetos editoriais com apelo nostálgico.

A IA interpreta e aplica essas estéticas com precisão, acelerando processos que antes exigiam softwares gráficos.

Exemplo de prompt:

Crie uma imagem do texto a seguir. Faça com que pareça ter sido digitado em uma máquina de escrever antiga, em uma folha de papel. O texto é esse: [inserir texto].

3. Camisetas personalizadas com frases divertidas

Outro uso curioso e promissor é a inserção de textos personalizados em roupas. Uma função útil tanto para ilustrar ideias de branding quanto para testes visuais em campanhas de e-commerce.

Exemplo de prompt:

Gere essa imagem dessa pessoa vestindo uma camiseta com os dizeres [inserir frase]

4. Cartões comemorativos personalizados

A ferramenta também abre espaço para criatividade em celebrações pessoais e profissionais. A IA pode gerar cartões de aniversário, Natal ou casamento com textos específicos acompanhados por imagens coerentes com a mensagem.

Exemplo de prompt:

Crie uma capa para cartão de aniversário com os dizeres [inserir mensagem]. Desenhe uma imagem de [especificar imagem].

Um novo diferencial de carreira

Dominar o uso desse tipo de recurso vai além do aspecto criativo. Com a evolução constante da IA generativa, surge um novo campo de especialização que envolve engenharia de prompts, curadoria visual e storytelling aplicado à imagem.

Profissionais podem se beneficiar ao integrar visual e texto com qualidade de ponta — e sem depender de terceiros. Aqueles que abem como estruturar um bom prompt, direcionar o estilo visual desejado e integrar elementos gráficos com mensagens textuais têm agora uma vantagem competitiva real — seja para ampliar seu portfólio, entregar mais valor a clientes ou otimizar recursos em projetos visuais.

