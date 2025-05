Cinco frases que líderes emocionalmente inteligentes usam para inspirar equipes de alta performance

Em ambientes corporativos cada vez mais desafiadores, a inteligência emocional tem deixado de ser uma habilidades socioemocionais e se consolidado como um diferencial decisivo para quem lidera equipes, conduz negociações e precisa inspirar resultados.

Segundo a consultoria TalentSmart, 90% dos profissionais de alto desempenho apresentam altos índices de QE (quociente emocional). Mais do que saber ouvir, os melhores líderes sabem o que dizer — e como dizer.

Selecionamos cinco frases que, segundo o coach executivo e colaborador da Inc., Marcel Schwantes, são recorrentes entre gestores que atuam com empatia, clareza e conexão.

Essas expressões, simples à primeira vista, têm poder direto sobre a produtividade, a motivação e a cultura de times.

Cada uma carrega um código de liderança eficaz.

1. “Eu entendo”

Validar a emoção do outro é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir tensões. Essa frase, quando dita com sinceridade, sinaliza que o líder reconhece a realidade da outra pessoa — ainda que não concorde com ela.

2. “Por quê?”

Mais do que uma pergunta, é uma demonstração de abertura. Ao perguntar "por quê?", líderes mostram curiosidade genuína, promovem clareza e estimulam a autonomia.

3. “Como posso ajudar?”

Essa frase desloca o foco do problema para a solução. Também evita o microgerenciamento: ao perguntar como ajudar, o gestor oferece suporte sem tomar o controle.

4. “Nós”

A linguagem molda a cultura. Times que usam “nós” mais do que “eu” tendem a apresentar níveis mais altos de coesão e confiança.

Ao escolher essa construção verbal, o líder deixa claro que os desafios e conquistas são coletivos — algo fundamental em contextos de pressão e incerteza.

5. “Obrigado”

Reconhecimento sincero é um dos maiores redutores de estresse no ambiente corporativo.

Pequenas demonstrações de apreço podem fazer grande diferença na performance individual e coletiva.

