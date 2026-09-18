Cinco formas de desenvolver inteligência emocional e crescer na carreira

Inteligência emocional não é apenas saber “controlar” o que se sente. No trabalho, ela aparece na capacidade de identificar emoções, regular reações, compreender outras pessoas e continuar funcionando bem diante de pressão, conflito ou frustração.

A ideia de que essas habilidades podem ser treinadas ganhou respaldo em pesquisas posteriores. Veja, abaixo, cinco formas de desenvolver inteligência emocional. As informações foram retiradas da Forbes.

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1. Aprenda a administrar emoções negativas antes de agir

A primeira recomendação é evitar que emoções intensas determinem automaticamente a resposta. No trabalho, isso pode acontecer depois de um feedback duro, de uma cobrança inesperada ou de uma mensagem que parece agressiva.

A reação inicial pode ser responder imediatamente. Mas existe diferença entre sentir irritação e agir movido por ela.

É recomendado tentar observar a situação por outros ângulos antes de chegar a uma conclusão. Em vez de assumir, por exemplo, que um gestor está descontente com todo o seu desempenho, vale identificar exatamente o que foi criticado e qual contexto levou à conversa.

2. Troque palavras genéricas por uma leitura mais precisa do problema

A recomendação é desenvolver um vocabulário mais específico para identificar o que realmente está acontecendo. Uma reunião pode ter sido frustrante porque você não conseguiu defender uma ideia.

O estresse pode estar ligado a excesso de demandas ou falta de clareza sobre prioridades. A irritação pode vir de uma decisão que reduziu sua autonomia.

Quanto mais preciso o diagnóstico, mais concreta tende a ser a resposta. No ambiente profissional, isso ajuda a transformar uma sensação vaga em algo que pode ser discutido, negociado ou corrigido.

3. Pratique empatia sem transformar compreensão em concordância

A recomendação é prestar atenção tanto ao que as pessoas dizem quanto aos sinais presentes na forma como se comunicam e tentar compreender a situação pela perspectiva delas.

Isso não significa justificar comportamentos inadequados. Um colega pode estar sob pressão e ainda assim ter se comunicado mal.

Um gestor pode estar preocupado com um prazo e ainda assim ter conduzido uma cobrança de forma inadequada. Essa capacidade é especialmente importante em atividades que dependem de negociação, liderança, atendimento a clientes ou colaboração entre áreas.

4. Descubra quais situações mais afetam seu desempenho

Nem todo profissional reage da mesma maneira aos mesmos estímulos. Algumas pessoas ficam especialmente tensas diante de apresentações; outras perdem concentração quando acumulam tarefas.

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Há quem tenha dificuldade em desligar do trabalho depois de determinadas conversas.

5. Transforme dificuldades em informação para o próximo movimento

A última prática destacada está ligada à capacidade de recuperação. A inteligência emocional aparece na forma como o profissional processa esse resultado.

A recomendação é substituir a ruminação por perguntas construtivas: o que pode ser aprendido? O que faria diferente? Qual parte estava sob seu controle?

Resiliência não exige tratar o fracasso como algo positivo. Exige conseguir extrair informação dele sem permanecer paralisado.

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