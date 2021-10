Cielo abre programa de trainee exclusivo para pessoas com deficiência

A Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, abriu nesta semana um programa inédito de trainee: uma formação para consultores de negócio com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

São 15 vagas abertas para a formação em vendas e desenvolvimento de carreira na área comercial. Candidatos terão opção de 30 cidades que precisam estar próximos para participar da seleção.

São elas: São Paulo, Guarulhos, ABC, Campinas, Ribeirão, Florianópolis, Joinville, Curitiba, Londrina, Maringá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Rio das Ostras, São Gonçalo, Vitória, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Salvador, Aracaju, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Belém, Cuiabá e Manaus.

Nessa edição do programa, a empresa retirou dos requisitos a necessidade de possuir carro ou habilitação.

Segundo Paulo Naliato, vice-presidente comercial, o programa foi desenhado obedecendo aos melhores parâmetros de acessibilidade.

“O Brasil é diverso e sabemos a importância desse fator para o fortalecimento do nosso país e da companhia. Procuramos profissionais com muita energia, com foco no cliente, resultados, apaixonados e curiosos pela atuação na área comercial com disposição para participar desse momento histórico de transformação digital”, afirma.

Para participar do processo, também não é necessário ter ensino superior completo e nem experiência na área de vendas. Assim, o processo é aberto para recém-formados e estudantes.

Os candidatos, no entanto, devem apresentar comprovação de deficiência por meio de laudo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de novembro pelo site.

