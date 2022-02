Cielo terá mais de 130 vagas para mulheres de gerente de negócios

A Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, quer ampliar o número de mulheres em seu time comercial. Para isso, a empresa reservou para as profissionais mais de 130 vagas de gerente de negócios em todas as regiões do Brasil.

Segundo Marília Prado Lima, Head de Comercial Varejo, eles procuram por mulheres que queiram crescer junto com a empresa, estejam conectadas com a transformação digital e gostem de aprender novas soluções.

"O cargo de gerente de Negócios requer muito mais que habilidades de vendedor. Precisa ter postura de consultora, divulgando aos empreendedores do varejo as soluções que a Cielo oferece para apoiar e impulsionar os negócios, conforme o perfil de cada cliente” afirma.

A gerente terá um dia a dia que inclui visitas aos clientes, vendas de serviços e produtos, gestão da carteira de clientes, networking comercial e ações de fidelização.

Para se inscrever, é necessário ter:

Experiência na área comercial

Possuir veículo próprio

Possuir CNH B válida e regularizada

Disponibilidade para viagens na região de atuação

Conhecimento básico de Excel e PowerPoint

Confira as vagas pelo site.

