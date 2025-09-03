CEO da rival do X transforma pesquisa em rede rival com 38 milhões de usuários

Jay Graber nunca havia ocupado um cargo de liderança quando foi escolhida para comandar um projeto experimental criado dentro do Twitter.

Aos 30 anos, engenheira de software e fundadora de uma plataforma social pouco conhecida chamada Happening, ela foi contratada diretamente por Jack Dorsey para liderar o Bluesky, uma iniciativa interna que buscava desenvolver um novo protocolo descentralizado para redes sociais.

Com o tempo, a pesquisa se transformou em uma empresa independente, uma rede social funcional e uma alternativa real ao Twitter. As informações foram retiradas do site CNBC Make It.

Ninguém aparecer foi o ponto de virada da liderança

O momento decisivo para a transformação do Bluesky veio após a compra do Twitter por Elon Musk, em abril de 2022. A nova gestão rompeu os laços com o projeto descentralizado.

Graber conta que passou a perceber o isolamento em suas reuniões quinzenais com a equipe do Twitter, que simplesmente deixaram de acontecer.

"As pessoas não cancelaram os compromissos nem deletaram as contas. Simplesmente desapareceram" Jay Graber, CEO do Bluesky

Foi então que Graber reuniu seu pequeno time e tomou a decisão de construir o aplicativo por conta própria. A partir dali, passou a liderar um projeto com de criar uma rede social que não fosse controlada por uma única empresa, mas por comunidades independentes com regras próprias.

Um desafio técnico e emocional de escala global

O sucesso da Bluesky, no entanto, não veio sem obstáculos. O rápido crescimento de usuários, muitos deles em fuga do X após mudanças polêmicas na política da plataforma, trouxe um volume inesperado de tráfego e atenção.

Graber admitiu que sua equipe, com pouco mais de 20 pessoas, não estava preparada. “Estávamos corrigindo falhas no protocolo enquanto aumentávamos o banco de dados para suportar 100 mil novos usuários”, disse.

Mesmo diante do caos, ela manteve o foco no propósito do projeto: “Queríamos mudar a natureza estrutural da mídia social, não criar um clone do Twitter”. Esse diferencial se traduz em funcionalidades como feeds personalizados, domínios próprios e um sistema federado — onde cada usuário pode ter sua instância da rede com regras próprias.

Uma CEO que molda o futuro das redes sociais

Apesar de ainda ser menor que X ou Threads, a Bluesky tem se destacado pela proposta de valor única.

Graber resiste à ideia de que a rede seja apenas um espaço de oposição política ou um refúgio para ex-usuários do Twitter. Para ela, o objetivo é criar um ambiente onde qualquer tipo de comunidade possa florescer, com liberdade e controle descentralizado.

Mais do que crescer em número de usuários, sua visão de sucesso está ancorada na adoção do protocolo da Bluesky como infraestrutura para toda a web social. Um plano ambicioso que exige não só competência técnica, mas um novo modelo de liderança que seja transparente, descentralizada e resiliente.

