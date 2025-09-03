Por que a Johnnie Walker uniu whisky e música pop em sua nova campanha

Johnnie Walker lançou uma campanha inovadora ao firmar uma parceria global com a cantora e compositora Sabrina Carpenter, estrela em ascensão e referência para a geração Z.

A ação, que utiliza a música como principal veículo de conexão, marca um movimento estratégico da marca para se manter relevante em um mercado cada vez mais competitivo.

A colaboração estreou durante a última etapa da turnê ‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter e inclui uma série de conteúdos digitais em cidades estratégicas ao redor do mundo, além de ativações em eventos ao vivo como o festival SXSW (evento que tem tecnologia, cinema, música, educação e cultura, reunindo profissionais para trocar ideias), em Sydney.

Nessas ocasiões, o público com idade legal para consumo é convidado a experimentar coquetéis exclusivos com Johnnie Walker Black Label, como Manhattan, whisky sour e highball, unindo experiência sensorial à narrativa da marca.

John Williams, diretor global de uísques da Diageo, empresa-mãe da Johnnie Walker, destaca que a parceria com Sabrina traz uma energia fresca e inovadora, essencial para engajar a nova geração de consumidores que busca autenticidade e experiências únicas.

O vídeo oficial da campanha, dirigido por JJ Stratford, combina a estética ousada de Sabrina Carpenter com elementos clássicos da publicidade de bebidas luxuosas, criando uma narrativa visual que mistura modernidade e tradição, capaz de captar a atenção em múltiplas plataformas digitais.

Essa estratégia da Johnnie Walker deixa claro que o uso de parcerias culturais e influências musicais pode ser excelente para construir conexões emocionais profundas com públicos jovens.

