Antes dos 20 anos, ela conquistou o primeiro milhão: veja a estratégia dessa jovem empresária

Aos 17 anos, Luana Amy se preparava para prestar vestibular de medicina. Mas, entre os estudos, começou a desenhar roupas para uso próprio. A produção ganhou força com a ajuda de uma costureira, tecidos selecionados e a curiosidade das amigas.

Assim nasceu a LA’s Clothing, marca de moda feminina que em quatro anos vendeu mais de 135 mil peças e gerou R$ 16 milhões em faturamento.

O primeiro milhão veio rápido: aos 19 anos. A marca, que começou de forma improvisada na sala de casa, aproveitou a demanda por roupas bonitas e confortáveis no início da pandemia, oferecendo peças de moletom e tricô com uma identidade visual minimalista.

Em 2024, a empresa fechou o ano com R$ 5,7 milhões de faturamento — um crescimento de 41% sobre o ano anterior.

R$ 1 milhão antes dos 20

O marco do primeiro milhão chegou com uma peça que viralizou: um kimono de linho off-white. A aceitação foi imediata e, com o lucro gerado pelas reposições, Luana investiu na criação de novas peças.

Segundo ela, não havia plano de marketing estruturado nem investimento em tráfego pago. O crescimento foi espontâneo, alimentado por redes sociais, interações diretas com clientes e uma comunidade que, hoje, soma 237 mil seguidores no Instagram e cerca de 9 mil compradoras ativas.

Modelo familiar e organização financeira

A operação da LA’s nasceu dentro de casa — literalmente. A família ajudava a embalar as caixas aos domingos para os Correios retirarem na segunda.

Apesar da informalidade do início, a organização foi tratada como prioridade. Desde cedo, a jovem usou planilhas para controlar os custos, reinvestir lucros e evitar dívidas. Não houve capital externo, nem empréstimos. A escalada da empresa foi feita com base em controle orçamentário e reinvestimento progressivo.

Marketing digital estratégico

A intuição criativa de Luana também foi fundamental. No início, ela personalizava materiais das amigas, desenhava, vendia filtros de fotos e até cuidava de perfis de influenciadoras. Esses conhecimentos estéticos logo foram aplicados na divulgação da marca.

O Instagram virou vitrine. Inicialmente, as vendas eram impulsionadas em grupos do Facebook. Depois, influenciadoras contratadas ajudaram a expandir o alcance. Hoje, a LA’s Clothing investe em campanhas orgânicas que mostram os bastidores da produção — estratégia que aumenta o engajamento e cria senso de pertencimento nas clientes.

Estudos, intuições e finanças

Hoje, Luana também cursa Marketing na Universidade de São Paulo para ampliar sua capacidade de gestão. A formação ajuda a refinar decisões, mas ela destaca que o sucesso da LA’s passa por outro fator: intuição.

Para o mundo corporativo, sua trajetória reforça que finanças não são só números — são decisões estratégicas. E que jovens empreendedores, quando têm controle financeiro desde o início, conseguem construir negócios sólidos, escaláveis e sustentáveis — com ou sem capital de fora.

