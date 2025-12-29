CEO da Amazon diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

Enquanto boa parte do mercado acredita que dominar habilidades técnicas como programação e aprendizado de máquina é o caminho mais direto para se destacar profissionalmente na era da inteligência artificial, Matt Garman, CEO da Amazon Web Services (AWS), aponta em outra direção.

Para ele, o diferencial competitivo dos profissionais no futuro estará em uma habilidade antiga: o pensamento crítico.

Garman revelou o conselho que deu ao próprio filho, que está prestes a ingressar na universidade: independentemente do curso escolhido, o mais importante é desenvolver pensamento crítico.

“Tem menos a ver com o desenvolvimento de habilidades e mais com como se tornar um pensador crítico. De certa forma, acho que essa será a habilidade mais importante daqui para frente”, afirmou. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Mais do que técnica: adaptabilidade e criatividade ganham espaço

Com a adoção acelerada de ferramentas baseadas em IA no ambiente corporativo, a AWS — assim como outras grandes empresas — já sinalizou planos para reduzir equipes administrativas e aumentar o uso de agentes automatizados.

No entanto, segundo Garman, isso não significa que os profissionais estejam perdendo espaço. Pelo contrário: quem souber pensar de forma crítica, criativa e flexível terá papel essencial na nova lógica do trabalho.

"Acho que a capacidade de aprender coisas novas e se adaptar será tão importante quanto qualquer habilidade específica que você aprenda " Matt Garman, CEO da Amazon Web Services

E essa adaptabilidade não está restrita a profissionais da área de tecnologia. Universitários e trabalhadores de qualquer segmento podem desenvolver essas competências ao longo da carreira.

A inteligência artificial pode gerar ideias e executar tarefas com rapidez, mas ainda depende do olhar humano para identificar o que realmente importa.

Oportunidade para profissionais que querem crescer com a IA

Para quem já está no mercado, Garman reforça que o domínio de habilidades como pensamento crítico e adaptabilidade não precisa vir de uma sala de aula formal.

Há outras formas de desenvolver essas competências no dia a dia, como jogar jogos de estratégia, fazer perguntas investigativas no trabalho e buscar cursos online.

A comunicação também aparece como uma habilidade que, segundo o CEO da AWS, continuará sendo fundamental, incluindo:

Capacidade de escuta ativa

Empatia

Inteligência emocional

Leitura de sinais sociais

