Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

A nova fronteira da saúde: hospitais que usam IA ganham eficiência e precisão

Da triagem ao diagnóstico, a inteligência artificial começa a redefinir a gestão hospitalar, reduzir custos e melhorar desfechos clínicos

A IA já está em diversos campos de atividade. Na Medicina, não é diferente. (Divulgação)

A IA já está em diversos campos de atividade. Na Medicina, não é diferente. (Divulgação)

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11h00.

Hospitais operam em um ambiente de alta complexidade: margens apertadas, equipes sobrecarregadas e demanda crescente por qualidade e segurança. Nesse cenário, a inteligência artificial surge como uma aliada estratégica. 

Algoritmos já são capazes de otimizar fluxos de atendimento, prever picos de internação, reduzir filas e apoiar decisões operacionais em tempo real. 

O resultado é ganho de eficiência sem aumento proporcional de custos, um fator crítico para a sustentabilidade do sistema de saúde.

Decisões clínicas mais precisas

Na prática clínica, a IA amplia a capacidade dos profissionais. Sistemas de apoio ao diagnóstico analisam exames de imagem, prontuários e históricos médicos em segundos, identificando padrões que podem passar despercebidos ao olhar humano. 

Em vez de substituir médicos, a tecnologia atua como uma segunda camada de análise, reduzindo erros, acelerando diagnósticos e permitindo tratamentos mais personalizados. Em um setor em que tempo e precisão salvam vidas, esse avanço é decisivo.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Gestão baseada em dados 

Além do cuidado assistencial, a IA transforma a gestão hospitalar. Modelos preditivos ajudam a controlar estoques, evitar desperdícios e planejar compras com mais assertividade. 

Chatbots e assistentes virtuais melhoram a comunicação com pacientes, automatizam agendamentos e esclarecem dúvidas, elevando a experiência do usuário. Para o paciente, o impacto é claro: jornadas mais ágeis, menos burocracia e um atendimento mais humano, impulsionado pela tecnologia.

O futuro da saúde passa pela adoção da IA

A adoção da inteligência artificial em hospitais deixou de ser uma aposta experimental e passou a ser uma decisão estratégica. Instituições que investem agora constroem vantagem competitiva, atraem talentos e se preparam para um sistema de saúde cada vez mais orientado por dados. 

O desafio não é mais se a IA deve ser usada, mas como integrá-la de forma ética, segura e eficiente. No setor hospitalar, quem entende isso antes sai na frente.

Saiba como não ficar para trás  

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. 

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender? 

  • O que você vai aprender? 
  • Automatizar tarefas repetitivas.  
  • Personalizar sua abordagem profissional. 
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

Para garantir a sua vaga, clique aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificialSaúdeMedicina

Mais de Negócios

Eles transformaram influencers em 'máquinas de venda' e hoje faturam R$ 550 milhões

Ele faz R$ 200 milhões alugando motos para entregadores

Brasileiro de 22 anos cria negócio milionário com IA. E os funcionários não tem nem 25 anos

‘Nunca tínhamos visto uma inflação assim’, diz presidente da Nestlé Brasil sobre o cacau e café

Mais na Exame

Economia

Salário mínimo 2026: quando o novo valor começa a valer?

Mercados

O que é comércio agenciado — e como a IA pode comprar por você em 2026

Brasil

Qual melhor horário para pegar a estrada? Confira previsão da Artesp

Mundo

EUA ofereceram 15 anos de garantias de segurança à Ucrânia, diz Zelensky