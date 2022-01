Casa&Video anuncia vagas de trainee para trans e travestis

A rede de varejo Casa&Video anuncia seu primeiro programa de trainee para as lojas. O programa que terá como foco a diversidade, lançará sua primeira edição no dia 25 de janeiro, voltado exclusivamente para o público trans.

O programa terá duração de dois anos e o trainee vai passar seis meses em cada posição de loja: operador, promotor de cartão, promotor conect e promotor omnichannel, para ao final se tornar um subgerente. Chamado de “Sonhar é para todes — Um programa de trainee de loja para transformar sonhos em realidade”, o programa terá ao todo dez vagas para lojas do estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa está associada ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. Para participar não é necessário ter experiência, basta ter o ensino médio completo. Ao longo dos dois anos o trainee atuará em diversas funções de loja e passará por uma trilha de treinamentos personalizada.

Os participantes receberão uma bolsa de graduação em gestão comercial, e é esperado que eles concluam o ensino superior ao encerramento do ciclo de dois anos do programa.

Além disso, a empresa oferecerá auxílio farmácia para quem estiver realizando terapia hormonal e consultoria jurídica para a atualização das documentações dos participantes de acordo com as suas identidades de gênero.

O processo seletivo será 100% online com testes de fit cultural e perfil, dinâmica em grupo e entrevistas com a área de gente e gestão. Os aprovados terão direito a salário compatível com o mercado, remuneração variável, plano de carreira, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, licença-maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário e diversos convênios.

Inscrições: para se inscrever, acesse este site até 31 de março.