5 opções de carreiras para ganhar dinheiro no metaverso

O mercado de trabalho é dinâmico. Várias profissões somem e surgem com o passar do tempo. Basta olhar para o passado e lembrar de funções como telefonistas (no modelo antigo) e datilógrafas para entender que cargos muito importantes em determinada época podem deixar de existir tempos depois.

Mas assim como algumas profissões deixam de existir, outras tantas surgem, acompanhando principalmente as revoluções tecnológicas de cada período. Um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2020, revelou 96 profissões que seriam consideradas do futuro. De acordo com esse levantamento, as novas funções devem gerar mais de 6 milhões de empregos até o final de 2022.

Como surgem novas profissões?

Novas profissões surgem, basicamente, de novas necessidades. No final do século 17, a invenção da máquina a vapor marcou o início da primeira Revolução Industrial. Já naquela época, o aparecimento de tecnologias, maquinários e sistemas fez com que as pessoas precisassem se especializar e aprender novas funções.

Agora, os robôs e a inteligência artificial marcam a quarta etapa de revoluções industriais, e uma das principais características dessa transformação é a união das tecnologias digitais com o físico e o biológico. O ponto mais recente desse processo evolutivo é o metaverso.

Essa nova tecnologia nada mais é do que um novo formato de plataforma que serve para criação de aplicativos e ferramentas de interação social. É um ambiente virtual que simula o mundo real, onde as pessoas são representadas por seus avatares. Basicamente, é o futuro das redes sociais, além de também ser chamado por alguns especialistas de internet imersiva, algo como uma “nova era da internet”.

O termo ficou muito conhecido no ano passado quando o Facebook decidiu mudar o nome da empresa para Meta, deixando claro que esse será o foco da companhia daqui pra frente. Além de mudar o nome da companhia, Mark Zuckerberg anunciou que vai investir 10 bilhões de dólares nos próximos anos para construir seu próprio ambiente no metaverso.

Novas necessidade, novas funções

É claro que com o surgimento de uma tecnologia tão inovadora e que promete mudar a nossa relação de conectividade – além de costumes e processos na economia, no mercado de trabalho e nas relações interpessoais – surge também a demanda por pessoas com novas habilidades.

É por isso que a procura por profissionais que saibam lidar com o metaverso está cada vez maior. As empresas correm em busca de pessoas que entendam e saibam lidar com o metaverso. Por causa da alta demanda e da escassez de profissionais, os salários oferecidos para esse cargo ultrapassam os R$ 25 mil ou R$ 30 mil mensais. Confira a seguir, 5 profissões que devem surgir com o desenvolvimento do metaverso.

Digital Managers especializados em metaverso

Um ponto vantajoso para quem deseja se aventurar na área é que não é exigida nenhuma formação prévia específica para se tornar um Digital Manager especializado em metaverso, uma das profissões que já surgiu e têm alta demanda de profissionais. O Digital Manager é um profissional fundamental para o processo de implementação do metaverso nas empresas, e há algumas diferentes formas de atuação:

Ser funcionários de grandes empresas

Montar uma startup especializada em metaverso

Atuar como consultor independente

Sua função principal é supervisionar todo o ciclo de vida de um produto digital, da concepção ao lançamento e até sua maturação, com correções de erros e ajustes de acordo com o feedback do público. Clique aqui e saiba mais.

Especialista em Segurança Cibernética do metaverso

Com o desenvolvimento de novos sistemas, chegam também novas formas de ataques online, hackers, roubo de dados e golpes tecnológicos, assim como aconteceu com a internet ao longo dos anos. Portanto, é imprescindível que cresça a demanda por profissionais que saibam prevenir tais situações de insegurança. Sem contar que as empresas vão apostar grandes investimentos para fazer do metaverso um ambiente digital seguro. Esse profissional é o Especialista em Segurança Cibernética do Metaverso, o qual precisa saber:

Fornecer orientação e supervisão para que o desenvolvimento de tecnologias e ecossistema esteja seguro e que não haja falhas de segurança das informações;

Prever com precisão como as funcionalidades do metaverso serão usadas e como serão os componentes críticos de segurança, sistemas e etapas de fabricação associados a essas previsões.

Arquitetos do metaverso

Assim como os desenvolvedores de sistemas explodiram quando a internet surgiu, os arquitetos do metaverso são uma nova promessa de profissão do futuro. O metaverso é um ambiente online que permite a criação de aplicativos, sistemas, plataformas e mundos completamente virtuais com interação com a realidade. Para que isso seja posto em prática, especialistas precisam entrar em ação e construir tanto a parte de códigos (programação) quanto a parte visual dos mundos no metaverso. Isso já está acontecendo e esses profissionais já são demandados para a criação de cryptogames como Acie Infinity e Decentraland.

Construtor de Hardware

Uma das principais caraterísticas do metaverso é a capacidade de integração entre o mundo real e o virtual, formando um sistema em que as duas coisas se fundem cada vez mais. Para que isso seja possível, é necessário o desenvolvimento de equipamentos como óculos de realidade virtual, luvas táteis e máquinas capazes de reproduzir os cryptogames e outros sistemas do metaverso. Muitos desses já existem, mas, para que esses equipamentos existem e sejam aperfeiçoados, alguém precisa participar do processo. Esse profissional é o construtor de hardware para metaverso.

Especialista em anúncios de metaverso

É de se esperar que marcas e empresas queiram o seu espaço no metaverso, o que pode acontecer de diversas formas, inclusive, por meio de anúncios para o novo ambiente digital. Nesse caso, serão necessários profissionais de publicidade, propaganda e marketing especializados no metaverso para que a oferta de anúncios seja feita essencialmente na nova realidade virtual.

Como se preparar para atuar no metaverso

Olhando para a alta demanda do mercado por esses profissionais e para as diversas oportunidades

Produzida pelos especialistas Fernando Miranda, CMO de marketing da Exame, e Flávio Tavares, CEO estratégico da Welcome Tomorrow e founder e CEO da Upper ADucation, a masterclass apresenta inúmeras oportunidades potencialmente lucrativas que têm surgido no metaverso e o caminho certo para aproveitá-las.

Conheça os especialistas

Fernando Miranda: Chief Marketing Officer (CMO) da Exame, maior canal de economia, negócios, finanças e carreira do país. Miranda possui mais de duas décadas de experiência em vendas e marketing, com passagens pelo Banco do Brasil e pelo Infomoney, da XP, onde foi responsável por implementar o novo modelo de monetização.

Flávio Tavare:s fundador e CEO estratégico da Welcome Tomorrow e founder e CEO da Upper ADucation. Tavares esteve por 10 anos à frente do departamento de marketing de uma das mais relevantes empresas de tecnologia da América Latinal.

