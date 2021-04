Carrefour abre vagas de estágio com foco em diversidade e início remoto

O varejista Carrefour tem 30 vagas abertas no seu novo programa de estágio. Esta edição será focada na contratação de perfis minorizados, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI+ e pessoas com deficiência.

Segundo Cristiane Lacerda, diretora de Desenvolvimento Organizacional do Carrefour, o formato do programa e seus requisitos foram pensados para promover a equidade em todo o processo.

“Não estamos considerando aspectos como idade ou a escola que a pessoa se formou no programa. Estamos privilegiando candidatos com foco em valores, crenças, afinidade cultural que a pessoa tem com a empresa”, conta ela.

Todo o processo será online e o início do trabalho será em home office. Além dos estudantes serem dos perfis minorizados citados, é necessário estar cursando graduação no período noturno, com previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e 2023. O programa não pede o conhecimento de um segundo idioma, como o inglês.

A iniciativa para trazer novas pessoas para a empresa não vem sozinha. Ela está acompanhada de um trabalho de diversidade interno, tanto com o preparo dos funcionários com treinamentos sobre diversidade quanto com programas de aceleração de carreira do público interno que faz parte dos grupos minorizados.

A diretora conta que o trabalho com grupos de diversidade dentro da empresa começou em 2012, mas o incidente do ano passado, quando João Alberto Silveira Freitas foi morto em uma das lojas da varejista, mostrou que eles ainda não haviam feito o suficiente.

“Ainda tem muito trabalho pela frente. Somos grandes e temos aqui um reflexo da sociedade brasileira. Desde o final do ano passado, intensificamos a frente de capacitação, pois esse pilar não é só do RH, precisa ser uma mentalidade das lideranças e de todos os colaboradores”, fala a diretora.

O programa de estágio -- e um futuro programa de trainee com a mesma premissa -- é uma das iniciativas dentro dos compromissos listados no site Não Vamos Esquecer.

No mês que vem, a companhia vai lançar um programa que visa acelerar a carreira de 100 pessoas negras por ano dentro do público interno. “A ideia é que essas pessoas sejam preparadas e possam ocupar cargos de liderança no futuro”.

No programa atual, as vagas são para áreas como Tecnologia, Financeiro, Marketing e Jurídico. O estágio é uma grande porta de entrada para a empresa, com um índice atual de 47% de efetivação e a meta de aumentar esse número.

Além da bolsa de R$ 1.500 por mês, os estagiários recebem vale transporte, alimentação, assistência médica, seguro de vida, parcerias educacionais e 5% de desconto no Cartão Carrefour.

As inscrições ficam abertas até o dia 18 de abril pelo site.