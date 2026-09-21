Cinco perguntas que mais aparecem em entrevistas de jovens — e o que o RH quer saber

“Fale sobre você” parece uma pergunta simples, mas abre seis em cada dez entrevistas de emprego com jovens, segundo levantamento da Catho. Na sequência aparecem questões sobre pontos fortes e fracos, pressão, interesse pela empresa e escolha profissional.

Para quem busca estágio, trainee ou a primeira vaga, entender a intenção por trás dessas perguntas pode ser mais útil do que decorar uma resposta.

O levantamento identificou cinco perguntas recorrentes entre candidatos da Geração Z: “Conte um pouco sobre você” (60,3%), “Quais são seus pontos fortes e fracos?” (27,4%), “Como você lida com prazos e pressão?” (26,8%), “Por que gostaria de trabalhar na nossa empresa?” (25,9%) e “Por que você escolheu essa carreira?” (25,3%).

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1. ‘Conte um pouco sobre você’

A pergunta mais frequente também é uma das que mais confundem candidatos. O recrutador não está pedindo uma autobiografia. A intenção é entender como o candidato organiza a própria trajetória e escolhe quais informações são relevantes para aquela oportunidade.

Uma resposta mais consistente costuma conectar três pontos: onde você está agora, quais experiências ajudaram a chegar até aqui e o que busca profissionalmente.

Para quem ainda não tem experiência formal, entram projetos universitários, empresa júnior, voluntariado, iniciação científica, competições, atividades extracurriculares ou projetos pessoais.

2. ‘Quais são seus pontos fortes e fracos?’

O levantamento da Catho mostra essa pergunta em 27,4% das entrevistas com jovens. Aqui, a palavra-chave é autoconhecimento.

No caso dos pontos fortes, o ideal é sair do adjetivo e chegar ao exemplo. Dizer “sou organizado” informa pouco. Contar que coordenou prazos e tarefas de um projeto com cinco pessoas e conseguiu entregar no prazo produz evidência.

Nos pontos de desenvolvimento, o risco está no clichê. Transformar uma qualidade em defeito — como dizer que é “perfeccionista demais” — tende a soar ensaiado. Especialistas ouvidos na reportagem recomendam reconhecer uma dificuldade real e mostrar o que está sendo feito para melhorá-la.

3. ‘Como você lida com prazos e pressão?’

Para 26,8% dos entrevistados no levantamento, essa pergunta também aparece durante a seleção. O recrutador quer descobrir menos se você “trabalha bem sob pressão” e mais o que você efetivamente faz quando a pressão chega.

Um exemplo real costuma ser mais forte do que uma afirmação genérica.

4. ‘Por que você quer trabalhar nesta empresa?’

Essa pergunta aparece em 25,9% das entrevistas identificadas pela Catho. Aqui, pesquisa básica deixou de ser diferencial.

Antes da entrevista, o candidato deveria compreender o que a empresa faz, quais são seus produtos ou serviços, o que a vaga exige e por que aquela oportunidade faz sentido para sua trajetória.

Respostas centradas apenas em salário, benefícios ou estabilidade dizem pouco sobre aderência. O ponto é demonstrar que existe uma ligação entre o que a organização busca e aquilo que o candidato pretende desenvolver ou entregar.

A preparação também ajuda a evitar elogios genéricos como “sempre admirei muito a empresa”, sem nenhuma evidência concreta.

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5. ‘Por que você escolheu essa carreira?’

A quinta pergunta mais comum busca entender motivação e coerência de trajetória. Não é necessário apresentar uma vocação descoberta na infância.

Para jovens em início de carreira, faz sentido explicar o que despertou interesse pela área, quais experiências reforçaram essa escolha e o que ainda querem aprender.

Segundo especialistas citados na reportagem baseada no levantamento da Catho, entusiasmo, curiosidade e disposição para aprender podem ter peso importante quando o candidato ainda possui pouca experiência profissional.

Uma boa resposta pode começar em uma disciplina da faculdade, um projeto, um estágio curto ou até uma experiência que mostrou qual tipo de problema o profissional gosta de resolver.

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