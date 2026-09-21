Escola ensina inteligência emocional e vê avanço acadêmico entre alunos nos EUA

Uma escola pública da Flórida passou a combinar conteúdo acadêmico com aulas e práticas de autoconhecimento, inteligência emocional e resolução de conflitos. Na Millennium Middle School, em Sanford, professores e alunos participam de um programa que busca melhorar a convivência e criar condições mais favoráveis para o aprendizado. Em 2026, a instituição recebeu nota B depois de quatro anos consecutivos com avaliação C.

A melhora não pode ser atribuída exclusivamente ao programa, mas a direção da escola associa parte da transformação à mudança no ambiente. Segundo a diretora Crystal Higgs, os estudantes estão aprendendo a se autorregular, conversar sobre conflitos e participar de maneira mais construtiva das atividades escolares. As informações foram retiradas da Spectrum News.

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A escola colocou inteligência emocional dentro da rotina

A iniciativa faz parte do Whole School Resilience Program, desenvolvido pelo Peace and Justice Institute.

O programa trabalha primeiro com professores e funcionários e, depois, com os estudantes. Entre os temas estão empatia, autoconsciência, autorregulação, comunicação e formas restaurativas de lidar com conflitos.

A proposta é criar um ambiente mais previsível, seguro e acolhedor para que problemas emocionais e conflitos não ocupem todo o espaço que deveria ser dedicado à aprendizagem.

Na Millennium, esse trabalho começou em 2023. O instituto afirma que a escola passou a integrar essas práticas à cultura institucional e que o projeto foi apresentado posteriormente em uma conferência nacional de escolas-modelo.

Autorregulação virou parte do aprendizado

Um dos pontos centrais do programa é ensinar estudantes a perceber o que acontece antes de uma reação impulsiva.

Em vez de responder imediatamente a uma provocação, por exemplo, o aluno é incentivado a compreender a situação, conversar e avaliar outras perspectivas.

Foi o que relatou Marquan Brown, aluno do oitavo ano. À Spectrum News, ele contou que passou a lidar de maneira diferente com fofocas e conflitos depois de participar da iniciativa.

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A mãe de outro estudante também afirmou perceber mudança na forma como o filho interpreta situações de tensão: antes de reagir, ele passou a considerar se a outra pessoa poderia estar enfrentando algum problema.

A habilidade ensinada não é evitar emoções, mas escolher melhor o que fazer com elas.

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