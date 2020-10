Canary cria programa gratuito para quem deseja empreender no Brasil

Após investir em mais de 70 startups desde sua criação, em 2017, a firma de venture capital Canary lança agora o Takeoff, voltado para empreendedores, iniciantes ou não. Online e com duração de cinco meses, o programa gratuito visa capacitar quem quer empreender no Brasil, em negócios com grande potencial de mercado. O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo.

O projeto terá início em janeiro de 2021, mas as inscrições já estão abertas, e vão até 30 de novembro. Os pré-requisitos são simples: o programa está aberto a pessoas de qualquer lugar do mundo, basta ser fluente em português, estar interessado em começar um negócio grande e escalável no Brasil, e preencher o formulário nas redes sociais da Canary. Para participar, não é preciso nem mesmo ter uma ideia de business já definida.

A seleção será feita pela própria equipe da Canary, com base nas experiências anteriores e nas motivações dos inscritos. Izabel Gallera, sócia da Canary e idealizadora do programa, conta que teve a ideia pois percebeu que há um distanciamento entre firmas de venture capital e empreendedores começando seus negócios, que muitas vezes não têm clareza do que é necessário para levantar capital.

“Com o Takeoff, queremos reduzir essa assimetria de informação, disponibilizando as ferramentas necessárias para acelerar o processo de descoberta dos futuros fundadores e fundadoras”, diz Gallera. Para atingir esse objetivo, a iniciativa prevê fóruns com empreendedores, investidores e especialistas de diferentes segmentos.

Os dez selecionados serão expostos a diferentes setores, modelos de negócios e problemas que podem ser resolvidos no país, com acesso a estudos exclusivos. Além disso, os participantes terão conversas com a equipe e a oportunidade de conhecer os bastidores da Canary, para entender melhor como um investidor institucional toma decisões.

Após o programa, a Canary pode ou não investir nos empreendimentos que surgirem no Takeoff, a depender de ambas as partes. Não há nenhuma contrapartida de investimento ou de equity, mas as expectativas da fundadora do programa são grandes: “Esperamos contribuir para aumentar o número de pessoas brilhantes empreendendo no Brasil”.