BTG Pactual e ONG Recode promovem capacitação gratuita de programador

O banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) anuncia parceria com a ONG Recode para oferecer formação profissional voltado para pessoas em vulnerabilidade social que buscam oportunidades em tecnologia da informação.

O banco está apoiando uma turma de 60 alunos, que residem em diversas regiões do país, que desejam trabalhar como desenvolvedores full stack (desenvolvedor júnior). Durante seis meses, em formato 100% online, os alunos aprenderão a atuar em várias partes do projeto de um software (sistemas e aplicativos) e na criação da interface, códigos, bancos de dados e programação.

Os aprovados foram escolhidos através de alguns pré-requisitos, ter entre 18 e 39 anos, ensino médio completo, renda per capita familiar de até 1 salário mínimo. O projeto tem um recorte de diversidade: a ideia é que pelo menos mais da metade dos participantes sejam negros ou indígenas, 40% sejam mulheres e, como critério de desempate, PCDs e LGBTQI+ terão prioridade.

E para complementar a capacitação dos estudantes, o BTG vai oferecer workshops e mentorias através de voluntários do banco para orientar os formados na busca por colocação no mercado de trabalho.

“Estamos muito felizes em apoiar um projeto que exerce o papel muito importante de transformação social, fundamental para acelerar a formação de uma geração de profissionais qualificados, que de modo geral, vai impactar positivamente as comunidades e a economia”, diz Martha Leonardis, sócia e head da área de Responsabilidade Social do BTG Pactual.

"O Recode Pro vem contribuindo significativamente para a prática de contratações com valor social e com as políticas de diversidade com inclusão, sem que, para isso, as contratantes precisem abrir mão de profissionais de qualidade. O apoio do BTG Pactual é fundamental para tornar possível a qualificação desses futuros programadores”, diz a gerente de Programas da Recode, Anna Paula Colacino.

A Recode é uma organização que, há 25 anos, usa a tecnologia para gerar oportunidades e estimular a transformação social e o empoderamento digital. Em rede com instituições comunitárias, escolas públicas e bibliotecas, promovemos a formação gratuita de jovens em tecnologia com foco em impacto social, além de apoiar o desenvolvimento de educadores como agentes de transformação.

