BTG Pactual lança campeonato trader com prêmio de R$ 1 milhão

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h40.

Competir, aprender e mostrar estratégia: esse é o convite do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, aos investidores e entusiastas do mercado financeiro.

A instituição acaba de anunciar a Copa BTG Trader, um dos maiores campeonatos do gênero no país, que acontece de forma online e que premiará o vencedor com R$ 1 milhão em dinheiro.

O evento tem patrocínio da B3 e da Nelogica e a iniciativa reforça a estratégia do banco de democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo aos participantes um ambiente seguro para desenvolver e testar estratégias.

A competição será realizada em ambiente simulado, garantindo que os participantes possam testar suas habilidades sem risco com capital real. Ao todo, R$ 1,25 milhão serão distribuídos entre os 100 melhores colocados.

Como será a disputa?

A Copa BTG Trader terá duração de três semanas e seguirá um modelo gamificado: todos os participantes começarão com o mesmo valor fictício e deverão usá-lo para fazer operações de compra e venda, buscando o maior lucro possível.

Ao final da fase classificatória, 30% dos competidores avançarão para a semifinal. Os cinco melhores disputarão a grande final, que será presencial em São Paulo, no dia 17 de outubro.

O evento contará com mil convidados, palestras, estandes de patrocinadores e a presença de grandes nomes do mercado financeiro.

Como participar da Copa Trader?

O campeonato é gratuito e uma oportunidade para quem deseja explorar novas modalidades do mercado financeiro.

Para participar da Copa BTG Trader é importante se inscrever no site oficial, além de ter uma conta ativa no BTG Pactual Investimentos. Também é necessário ter contratadas as plataformas elegíveis do campeonato:

  • Profit Pro
  • Profit Ultra

É importante ressaltar que as inscrições vão até dia 19 de setembro.

Uma porta de entrada para novos investidores

Para Marcelo Flora, sócio responsável pelas plataformas digitais do BTG Pactual, a Copa BTG Trader é uma oportunidade de desmistificar o trading.

“Essa é uma oportunidade para que os traders possam mostrar as suas habilidades em um ambiente simulado. Ideal para quem quer entender melhor o mercado financeiro, conhecer outras modalidades além das tradicionais e, ao mesmo tempo, evitar riscos com dinheiro real. É uma porta de entrada para se encantar com as oportunidades dos investimentos começando pelo trading”, analisa Marcelo Flora, sócio responsável pelas plataformas digitais do BTG Pactual.

