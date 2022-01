Programa oferece 5 mil bolsas de estudo na Turquia

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

O Türkiye Bursları é um grande programa de bolsas de estudo promovido anualmente pelo governo da Turquia. Na edição de 2022/23, a iniciativa concederá cerca de 5.000 bolsas de estudo para alunos de graduação, mestrado e PhD estudarem nas melhores universidades do país.

Sonha em ingressar no mercado de marketing digital? Clique aqui e descubra como dar o primeiro passo!

As bolsas cobrem 100% dos custos, incluem moradia e subsídio mensal, e são oferecidas para os programas de período integral, ou seja, para quem deseja cursar toda a formação na universidade turca de destino.

Os critérios de seleção dos bolsistas consideram o método acadêmico e o programa tem como objetivo “encorajar estudantes qualificados para estudar na Turquia”. De acordo com o programa, atualmente mais de 70 mil estudantes internacionais vindos de mais de 140 países estudam na Turquia.

Como funciona o Türkiye Bursları

Podem se inscrever para as bolsas estudantes de graduação que tenham completado 70% do curso e de pós-graduação que concluíram 75% do programa. Para alunos das áreas de ciências da saúde, como Medicina, Odontologia e Farmácia, é necessário ter realizado 90% da formação.

As idades máximas para participar dos programas são: 21 anos para graduação, 30 anos para o mestrado, 35 anos para o doutorado e 45 anos para pesquisadores. Os subsídios do programa incluem:

Gratuidade de todas as taxas;

Acomodação na universidade de destino;

Auxílio de custo mensal de 1.000 LT (Lira Turca) para graduação, 1.400 TL para mestrado, 1.800 TL para PhD e 4.000 TL para pesquisadores;

1 ano de curso de língua turca;

Passagens de avião de ida e volta.

Praticamente todos os programas oferecidos pelas universidades turcas estão disponíveis no programa de bolsas, com exceção de alguns cursos da área de saúde para estudantes de pós-graduação. Ao todo, 112 universidades turcas participam da iniciativa.

Como se inscrever

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário online com as informações pessoais, formação educacional, experiência de trabalho e atividades sociais realizadas. No primeiro momento, não é necessário escolher a universidade de destino.

Após a análise das candidaturas, os participantes são avaliados pelo comitê de especialistas do programa a partir de vários critérios: status acadêmico, qualificações anteriores, interesses acadêmicos, objetivos de carreira, consistência de preferências, conteúdo da carta de intenção e participação em atividades sociais.

Após passar esta etapa, os selecionados são chamados para participar de uma entrevista com duração de 15 a 30 minutos, na qual o candidato poderá se apresentar e conversar com os avaliadores. Os documentos exigidos no processo seletivo são:

Documento de identidade válido ou passaporte;

Uma fotografia do candidato tirada no último ano;

Resultados do exame nacional (ENEM);

Diploma ou certificado de graduação temporária;

Transcrição da documentação;

Resultados de exames internacionais (GRE, GMAT, SAT etc.), se exigido pela universidade ou programa escolhido;

GMAT, SAT etc.), se exigido pela universidade ou programa escolhido; Resultados de testes de idiomas internacionais, como TOEFL, DELF, se exigido pela universidade ou programa escolhido;

TOEFL, DELF, se exigido pela universidade ou programa escolhido; Proposta de pesquisa e um exemplo escrito da pesquisa realizada (somente para candidatos ao doutorado).

Mais informações em inglês sobre o Türkiye Bursları neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 20 de fevereiro.

"5.000 bolsas integrais para graduação e pós na Turquia" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.