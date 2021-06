BMW abre vagas para brasileiros em seu programa global de trainee

Tem paixão pela BMW? O BMW Group Brasil abriu nesta terça-feira, 15, vagas para brasileiros no programa global de trainees, o Global Leader Development Program (GLDP). São duas vagas para atuação na fábrica em Araquari (SC), e no escritório localizado em São Paulo.

A empresa busca por profissionais recém-formados ou próximos da formatura em julho nos cursos de administração, engenharia ou áreas relacionadas.

Para se candidatar, é necessário ter entre seis meses e dois anos de experiência profissional relevante, contando estágios, treinamentos ou cargos iniciantes. Eles também buscam pessoas com pelo menos quatro meses de experiência internacional, como intercâmbio ou até viagens.

O inglês fluente é um pré-requisito, e conhecimento de alemão será um diferencial. Segundo a empresa, algumas das habilidades comportamentais desejadas são: negociação, trabalho de equipe e liderança.

Com duração de 18 meses, uma das vagas terá rodízio de atividades nas áreas de recursos humanos e de finanças e a outra será em vendas e pós-vendas.

Betina Kraus, diretora de Recursos Humanos da fábrica em Araquari, destaca a importância dos programas para jovens profissionais com o lembrete de que o atual CEO, Aksel Krieger, começou como estagiário.

"O GLDP tem como objetivo desenvolver jovens talentos que buscam alavancar sua carreira, além de oferecer maior conhecimento sobres negócios, estratégia, cultura e as marcas do BMW Group em uma perspectiva local e global. Promovemos oportunidades aos apaixonados pelas marcas do grupo e por inovação, iniciativa e tecnologia", afirma ela.

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho. Confira cada cargo e o link para se candidatar:

