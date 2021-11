Black Friday: Intercâmbios para Canadá, Irlanda e Austrália com descontos

Na Black Friday 2021, a agência SEDA Intercâmbios preparou ofertas para quem sonha em estudar e trabalhar em lugares como Canadá, Austrália, Irlanda e Dubai.

Os descontos podem chegar a até 45% e a agência ainda preparou presentes para quem comprar pacotes em novembro.

Nesta quinta-feira, 11, a empresa fará uma apresentação online para falar de cada pacote em promoção. A conversa acontece às 19h e é possível se inscrever pelo site.

O evento também será uma oportunidade para tirar dúvidas sobre estudar e trabalhar nos destinos.

Descontos da Black Friday

Para o Canadá, os descontos equivalem a 45 mil reais em cursos de e-commerce, áudio & vídeo, big data e cibersegurança na cidade de Montreal.

Todos esses cursos com dois anos de duração tornam a pessoa elegível para o Post-Graduation Work Permit, visto com permissão de trabalho por até três anos após a formatura.

A empresa também tem oportunidades para Toronto e Vancouver com cursos de negócios, serviços ao consumidor, marketing digital e gestão de negócios digitais. Esses têm até 45% de desconto.

“Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja estudar e trabalhar no exterior. O aluno pode pagar pelos estudos enquanto recebe em dólar. Além disso, existe a possibilidade de estender a estada no país após o término do curso”, diz Helicon Alvares, CEO da SEDA Intercâmbios.

Para a Irlanda, a agência terá desconto de até 30%. Na Austrália e Dubai, a empresa tem programas de estudo com trabalho com duração a partir de quatro semanais.

E para quem comprar pacotes de mais de 24 semanas para esses dois locais, ou para cursos técnicos no Canadá, vai receber uma mala de viagem e um vale-presente no valo de mil reais.

