Bill Gates diz como ele recomeçaria a Microsoft do zero hoje: ‘Uma oportunidade fantástica’

Se Bill Gates tivesse a chance de começar tudo do zero – mesmo que a Microsoft seja um sucesso inquestionável –, ele não teria dúvida de qual caminho seguir: apostaria todas as suas fichas na inteligência artificial.

De acordo com uma reportagem da CNBC, o foco do bilionário seria construir uma empresa de IA forte o suficiente para bater os esforços de gigantes, como Google, Nvidia e até mesmo da OpenAI – que recebe investimentos pesados da Microsoft.

Seu conselho para empreendedores e profissionais é direto: “comece explorando como a inteligência artificial pode melhorar seu negócio ou facilitar sua vida cotidiana”, diz.

Bill Gates destacou um exemplo claro: se a IA conseguisse reduzir a carga burocrática dos médicos, eles poderiam dedicar mais tempo àquilo que realmente importa – aconselhar e cuidar melhor de seus pacientes. Para ele, a aplicação da IA pode ter um impacto transformador em diversas áreas, inclusive para carreiras.

Há um potencial enorme – e está apenas começando

Conforme a tecnologia avança, as oportunidades de trabalho crescem em diversas áreas, desde a criação de programas que "aprendem" sozinhos até soluções práticas que podem mudar completamente setores como saúde, educação, finanças e transporte.

Para quem deseja se destacar nesse campo, é importante aprender habilidades como análise de dados, programação e entender como os sistemas de IA funcionam. Além disso, é essencial pensar em como a IA impacta a sociedade, já que essas tecnologias afetam diretamente a vida das pessoas.

Bill Gates acredita que a IA será a próxima grande revolução tecnológica e quem começar a se especializar agora estará à frente nos próximos anos. Para ele, é mais do que uma moda: a IA está transformando o mundo e os profissionais preparados para essa mudança terão grandes oportunidades pela frente.

Como aproveitar esse movimento para crescer na carreira?

Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

São quatro aulas virtuais que vão introduzir profissionais de todas as áreas no universo da inteligência artificial. O programa combina conteúdos teóricos com aplicações práticas ao longo de suas três aulas de duração.

Veja, a seguir, o que você vai aprender no pré-MBA.

AULA 1 - A GRANDE TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

Mercado de trilhão de dólares: crescimento rápido e exponencial da IA

Cases de sucesso: empresas líderes e suas estratégias vencedoras

Aprendizado prático: o que você pode absorver desses exemplos

Como começar: ferramentas e conceitos essenciais para se destacar com IA

Desenvolvimento de carreira: oportunidades que a IA oferece para diversas áreas

AULA 2 - AS 4 ETAPAS PARA O SEU SUCESSO PROFISSIONAL COM IA

Inspiração: A história de Miguel Fernandes e seu sucesso com IA

Etapas do sucesso: 4 passos para se tornar especialista em IA

Primeiros passos: como desenvolver habilidades e aplicar IA

AULA 3 - OS CAMINHOS DO ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Demanda do mercado: escassez de profissionais qualificados em IA

Por onde começar: 3 principais formas de atuação na área

Plano de carreira: estratégia prática para alcançar o sucesso profissional

AULA 4 - TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM IA: SUA JORNADA AO VIVO

Aprofundamento: perguntas ao vivo com Miguel Fernandes

Engajamento: conecte-se com o mentor para alavancar sua carreira

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.