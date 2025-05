Com salários de até R$ 60 mil, profissionais dessa área são um dos mais procurados pelo mercado

De acordo com o Boletim Focus deste mês de janeiro, a projeção é que 1,5 milhões de vagas formais de emprego sejam preenchidas em 2025. O estudo leva diversas áreas em conta, mas há uma cujo crescimento se destaca: a inteligência artificial.

O Guia Salarial Robert Half coloca especialistas em IA, automação e/ou aprendizado de máquina no topo da lista tanto de profissionais mais demandados, quanto dos mais difíceis de encontrar. Ou seja, há uma enorme oportunidade de especialização.

O Glassdoor aponta que há mais de 2.200 vagas abertas na área só no Brasil. A demanda é tanta que cargos de entrada estão pagando até R$ 16 mil mensais.

Quais são e o que fazem os principais cargos?

Em inteligência artificial

1. Cientista de Dados

Responsável por analisar grandes volumes de dados para extrair insights que auxiliam na tomada de decisões estratégicas. Utiliza técnicas de estatística e programação para modelagem de dados.

Salário médio: R$ 12.000 a R$ 20.000 mensais

Empresas contratando: Nubank, iFood, Stone

2. Arquiteto de IA

Desenvolve e implementa soluções complexas de inteligência artificial, definindo a arquitetura de sistemas e garantindo a integração com outras tecnologias da empresa.

Salário médio: R$ 20.000 a R$ 35.000 mensais

Empresas contratando: IBM, Microsoft, Amazon

3. Analista de IA

Cargo de entrada. Auxilia na implementação e manutenção de modelos de inteligência artificial, realizando tarefas como coleta de dados, pré-processamento e avaliação de desempenho dos modelos.

Salário médio: R$ 8.000 a R$ 12.000 mensais

Empresas contratando: Totvs, Stefanini, Accenture

Em aprendizado de máquina

1. Engenheiro de Machine Learning

Desenvolve algoritmos e modelos que permitem que máquinas aprendam a partir de dados, aplicando técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado.

Salário médio: R$ 15.000 a R$ 25.000 mensais

Empresas contratando: Globo, Banco Itaú, 99

2. Desenvolvedor Júnior de Machine Learning

Cargo de entrada. Participa do desenvolvimento e implementação de modelos de machine learning, focando em tarefas como codificação, testes e documentação.

Salário médio: R$ 6.000 a R$ 10.000 mensais

Empresas contratando: Dextra, CI&T

