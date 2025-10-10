BigDataCorp abre inscrições para programa de estágio com vagas 100% home office

Redação Exame
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h00.
Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 16h07.
A BigDataCorp, empresa de software, anunciou a abertura das inscrições para o seu 3º Programa de Estágio, com 15 vagas em modelo de trabalho 100% remoto.
O programa oferece uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária de 20 horas semanais e benefícios como auxílio home office, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, entre outros.
O programa é destinado a estudantes de graduação, com foco em diversas áreas como Parcerias, Produtos, Comercial, Customer Success, Infraestrutura, Engenharia de Dados, entre outras.
O processo seletivo está aberto até 31 de outubro.
O estágio será 100% remoto, com pacote de benefícios que inclui:
Bolsa-auxílio compatível com o mercado
Auxílio home office mensal de R$ 150,00
Vale-refeição de R$ 945,00 mensais
Vale para montagem do escritório de R$ 1.500,00 no primeiro mês
Plano de saúde e odontológico Bradesco
Seguro de vida
Programas de saúde mental e bem-estar
As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro. Os interessados devem acessar o link de inscrição para participar do processo seletivo: Programa de Estágio BigDataCorp 2025 | Negócios - BigDataCorp