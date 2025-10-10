BigDataCorp abre inscrições para programa de estágio com vagas 100% home office

A BigDataCorp, empresa de software, anunciou a abertura das inscrições para o seu 3º Programa de Estágio, com 15 vagas em modelo de trabalho 100% remoto.

O programa oferece uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária de 20 horas semanais e benefícios como auxílio home office, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, entre outros.

Quem pode participar?

O programa é destinado a estudantes de graduação, com foco em diversas áreas como Parcerias, Produtos, Comercial, Customer Success, Infraestrutura, Engenharia de Dados, entre outras.

O processo seletivo está aberto até 31 de outubro.

Modelo de trabalho e benefícios

O estágio será 100% remoto, com pacote de benefícios que inclui:

Bolsa-auxílio compatível com o mercado

Auxílio home office mensal de R$ 150,00

Vale-refeição de R$ 945,00 mensais

Vale para montagem do escritório de R$ 1.500,00 no primeiro mês

Plano de saúde e odontológico Bradesco

Seguro de vida

Programas de saúde mental e bem-estar

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro. Os interessados devem acessar o link de inscrição para participar do processo seletivo: Programa de Estágio BigDataCorp 2025 | Negócios - BigDataCorp