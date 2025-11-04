Bancos de Wall Street usam IA para treinar equipes, revisar códigos e até avaliar desempenho

Wall Street vive uma transformação silenciosa e, desta vez, movida pela inteligência artificial. Gigantes do setor financeiro estão redesenhando suas operações para tornar a IA uma aliada estratégica em todas as áreas. As informações foram retiradas do Business Insider.

O movimento começou no JPMorgan Chase, comandado por Jamie Dimon. O banco destina US$ 18 bilhões à tecnologia — boa parte voltada à IA generativa. Sua plataforma própria já alcança 200 mil funcionários e há 100 novos projetos em andamento.

Ferramentas internas ajudam até na redação de avaliações de desempenho e, segundo Dimon, o investimento de US$ 2 bilhões em IA já se pagou em ganhos de eficiência.

No Citigroup, a CEO Jane Fraser afirma que 180 mil funcionários, em 83 países, já utilizam sistemas de IA, acionados 7 milhões de vezes em 2025.

As ferramentas economizam 100 mil horas semanais de desenvolvedores com revisão de código e agora testam agentes autônomos, capazes de realizar tarefas complexas com um único comando. Fraser diz que o banco está “embutindo IA em cada processo corporativo”, para reduzir riscos e elevar a produtividade.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

O Goldman Sachs segue o mesmo caminho. Com US$ 6 bilhões em tecnologia, o CEO David Solomon afirma que a IA já multiplica a capacidade de engenheiros de software. Um único programador pode fazer o trabalho de dez.

O banco lançou um assistente interno e firmou parceria com a Cognition Labs, criadora do sistema autônomo Devin.

No Morgan Stanley, a ferramenta DevGen.AI poupou 280 mil horas de trabalho só no primeiro semestre. Outras plataformas, como Parable e LeadIQ, aprimoram o uso de dados e a gestão de clientes.

Entre os jovens talentos, 72% dos estagiários afirmam usar o ChatGPT regularmente, sinal de que a IA já faz parte da rotina de uma nova geração financeira.

No Bank of America, a integração é igualmente profunda. Seu assistente virtual Erica registrou 2 milhões de interações em um único dia, respondendo atualmente a 700 tipos de perguntas, mais que o triplo do ano anterior. O CEO Brian Moynihan afirma que a IA já permeia todas as divisões, do varejo aos clientes institucionais.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

A automação deixou de ser um experimento e virou pilar de estratégia e treinamento. Bancos estão formando milhares de profissionais para dominar a linguagem da IA e remodelando carreiras inteiras no processo. A consultoria ThoughtLinks estima que 44% do trabalho bancário será impactado pela IA até 2030.

Em Wall Street, a disputa por talentos agora passa por um novo critério: quem aprende mais rápido com as máquinas.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL