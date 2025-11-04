Carreira

‘Quem escolhe liderar precisa ter coragem’: a jornada de uma empreendedora que se reinventou

Isabelle Lattaro mostra como sua trajetória despertou autoconhecimento, clareza e uma nova forma de liderar

Luana Cataldi
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11h44.

“Eu sou arquiteta de formação e empreendedora de coração.” A frase define bem Isabelle Lattaro, que desde o início da carreira escolheu construir o próprio caminho. 

Há 14 anos, ela fundou e comandou o escritório de arquitetura IS.LA ARQUITETOS, em São Paulo. Porém, ao concluir o curso Liderança Transformadora no início de 2024, duas mudanças profundas marcaram sua trajetória profissional.

A primeira foi a criação de uma empresa de educação voltada a apoiar mulheres na transição de autônomas para empresárias, a mentoria Fly Business. “Eu abri uma empresa na área de educação para guiar outras mulheres na jornada empreendedora, para fazer os seus negócios se estruturarem e elas saírem de autônomas para empresárias”, afirma.

A segunda grande mudança aconteceu quando Isabelle foi procurada por um grupo do setor imobiliário e convidada a realizar uma fusão. A partir disso, a operação da IS.LA ARQUITETOS foi incorporada à TKWS, braço da Group WS de Santa Catarina. Hoje, ela é sócia e responsável pela expansão da marca no estado de São Paulo.

Parte desse movimento, segundo ela, foi impulsionada pelo curso. “Ele transformou muito a minha frente profissional e também pessoal”, diz.

Da arquitetura ao autoconhecimento

Isabelle conheceu o curso por indicação de uma amiga que já havia participado. Na época, buscava ampliar o networking e fortalecer suas habilidades de liderança para aplicar com sua equipe. Mas o que encontrou foi algo mais profundo do que esperava.

"É um curso que passa pelo seu entendimento enquanto profissional, o que você deseja construir e quem é você de verdade. Ele te direciona para os melhores caminhos para fazer isso acontecer efetivamente"Isabelle Lattaro, arquiteta, empreendedora e mentora

Quando o Salto muda o rumo da carreira

Um dos momentos mais marcantes da formação é o Salto, etapa em que os participantes colocam um projeto em prática. Isabelle conta que, nessa fase, acabou não seguindo exatamente o plano inicial, já que o curso a levou por caminhos que não esperava, e que acabaram transformando sua trajetória.

Durante esse processo de reflexão, ela tomou uma decisão que considera ousada e abriu uma empresa voltada à educação. “O que era para ser um pequeno passo, de repente eu dei um duplo mortal carpado e falei: agora eu vou com tudo”, ela conta.

Foi assim que surgiu sua mentoria para mulheres empreendedoras. “Entendi que eu queria ajudar outras pessoas a empreender, liderar nesse sentido de dividir e transbordar o que eu já tinha aprendido” , Lattaro comenta.

Quando retornou ao segundo módulo do curso, já tinha resultados concretos para compartilhar. “Eu tinha um feedback, uma história para contar e estava muito feliz com esse movimento”, diz Isabelle com alegria.

Os pilares de uma liderança transformadora

Ao longo do curso, Isabelle passou a compreender a liderança de forma mais ampla. Nas falas dela, três aspectos se destacam como fundamentais: coragem, autoliderança e empatia.

Coragem

“Uma pessoa que escolhe liderar precisa estar pronta para tomar decisões. O time precisa sentir confiança em você”, ela conta.

Autoliderança

“Se você quer liderar pessoas, precisa antes liderar a si mesmo. O primeiro módulo mexeu muito comigo, inclusive me impulsionando a abrir um novo negócio”, Isabelle complementa.

Empatia

“Você precisa conseguir se colocar no lugar de todas as pessoas que pretende liderar”, afirma.

Isabelle conta que o curso a ajudou a olhar para dentro e entender com mais clareza o que queria construir. “A partir do momento em que conheci a fundo os meus desejos, consegui enxergar aquilo que queria transbordar naquele momento”, ela diz.

Um novo olhar sobre o futuro

Com 14 anos de experiência na arquitetura e na construção civil, Isabelle hoje divide seu tempo entre a expansão da WS em São Paulo e sua mentoria Fly Business. “Foi o curso que me fez enxergar algo pulsando muito mais forte dentro de mim”, diz. “Antes de mais nada, para ser um bom líder, é importante aprender a liderar a si mesmo.”

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

