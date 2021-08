Banco BV oferece programa gratuito de formação em dados e tecnologia

O Banco BV está com as inscrições abertas para um programa de formação gratuito na área de dados e tecnologia. O programa, feito em parceria com a Gama Academy, é exclusivo para mulheres (cis ou trans).

Para se inscrever, as candidatas só precisam ser maiores de idade e ter o segundo grau completo. Não precisa ter conhecimento de tecnologia, mas o banco procura por pessoas dispostas a aprender e colocar em prática os conteúdos no dia a dia.

Além de intenso, o motivo para procurar pessoas com sede de conhecimento é a estrutura do programa: o programa terá duas etapas e chance de contratação no banco.

Esse módulo inicial dará os fundamentos da programação e terá 80 horas de conteúdo. Depois, as participantes com melhor desempenho entram no processo para disputar vagas efetivas no banco.

Após a contratação, todas passarão para o segundo treinamento. Serão duas trilhas: uma de aprendizado de Java e outra de Data Analytics.

“Temos notado o aumento de mulheres no ramo tecnológico, mas essa presença pode ser ainda maior. Por isso, estamos felizes com esse projeto que levará conhecimento e mais oportunidades a essas profissionais”, diz Ana Tarcia, diretora de Pessoas e Cultura do banco BV.