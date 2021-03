B2W, dona da Americanas.com, tem 400 vagas remotas e presenciais

A B2W Digital, dona das marcas Submarino e Americanas.com, está com mais de 400 vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação e cidades. Inclusive, a empresa oferece oportunidades para home office.

Enquanto isso, a empresa tem movimentado o mercado com a notícia de uma possível fusão com a Lojas Americanas. A B2W é um braço de comércio eletrônico da Lojas Americanas. Com o anúncio, as ações da Lojas Americanas subiram 20%, e têm potencial para crescer ainda mais.

Para analistas da Exame Invest Pro, o mais provável é que a B2W incorpore as Lojas Americanas tendo em vista o montante relevante de crédito fiscal detido pela B2W no valor de 3,4 bilhões de reais, acumulado ao longo dos anos de prejuízo da empresa.

Na área de pessoas, a B2W quer expandir suas equipes de Tecnologia, Comercial, Marketing, Gente & Gestão, Logística, Financeiro, Contábil e Fiscal. Eles procuram por perfis diversos e todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência.

Muitas das vagas têm a opção de trabalho remoto, porém as posições de logística serão presenciais. Essas oportunidades estão distribuídas pelas cidades de Osasco (SP), Itapevi (SP), Barueri (SP), Ribeirão Preto (SP), Seropédica (RJ), Queimados (RJ), Uberlândia (MG), Betim (MG), Gravataí (RS), Curitiba (PR) e São José dos Pinhais (PR).

Segundo José Mauro Barros, diretor de Gente da B2W Digital, a empresa trabalha para não apenas inserir pessoas com deficiência no mercado, mas para ativamente incluí-las no dia a dia.

A companhia adotou o uso de intérprete de Libras nas reuniões corporativas. Eles também promovem treinamentos e workshops na linguagem brasileira de sinais.

"Uma das nossas iniciativas de diversidade é o Programa Somar, que tem como objetivo contribuir para a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e promover a inclusão de pessoas com deficiência", conta o diretor.

Para quem se interessou pelas vagas, as inscrições podem ser feitas pelo site. Para as vagas de logística, a candidatura é por meio deste link.