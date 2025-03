Assetz, de headhunting de CFOs, expande para o Rio de Janeiro após crescer 80%

A demanda por executivos financeiros qualificados nunca foi tão alta no Brasil, e empresas especializadas em recrutamento e seleção, como a Assetz Expert Recruitment, estão se posicionando como líderes nesse nicho.

Após seis anos de sucesso no mercado, a Assetz deu um passo importante na sua expansão nacional: inaugurou uma operação no Rio de Janeiro, um mercado com grandes oportunidades em setores estratégicos como óleo e gás, energia e serviços.

A operação carioca será comandada por João Ferreira, Engagement Manager da empresa, que traz com ele mais de sete anos de experiência em headhunting.

Com uma crescente demanda por executivos financeiros no estado, a Assetz vê o Rio de Janeiro como um ponto-chave para continuar a sua trajetória de crescimento. "O Rio é um mercado com grande potencial, e acreditamos que nossa expertise pode agregar muito ao desenvolvimento das empresas locais", afirma Felipe Brunieri, cofundador da Assetz.

A história da Assetz

Fundada em 2017, a Assetz foi criada por Felipe Brunieri e Guilherme Malfi, dois headhunters com mais de 15 anos de experiência no setor de Executive Search. Desde o início, a empresa se especializou em recrutamento e seleção de executivos para posições estratégicas no setor financeiro, como CFOs, Controllers e Diretores Financeiros. Em 2024, a Assetz completou seu sexto ano com um crescimento de 80% em faturamento, um reflexo claro da demanda crescente por talentos financeiros de alto nível.

"Nosso foco sempre foi proporcionar soluções personalizadas para as empresas que buscam líderes financeiros altamente qualificados. Esse crescimento é uma confirmação de que estamos cumprindo nossa missão com excelência", explica Guilherme Malfi, cofundador da empresa.

Tendências em headhunting

O mercado de headhunting de executivos no Brasil e no mundo está em constante transformação, impulsionado por novas demandas e tecnologias emergentes. No Brasil, a Assetz está atenta a essas mudanças, buscando sempre adotar as melhores práticas para oferecer um serviço altamente qualificado e inovador. Algumas das principais tendências do setor, tanto globalmente quanto localmente, incluem:

Uso de Inteligência Artificial (IA): A IA está cada vez mais presente no recrutamento, ajudando a aumentar a eficiência e acelerar o processo seletivo. Ferramentas baseadas em IA são usadas para triagem de candidatos, análise de currículos e até na previsão de compatibilidade cultural com a empresa. No entanto, é essencial que as empresas usem essa tecnologia com equilíbrio, garantindo que as decisões ainda sejam fundamentadas no toque humano, sem correr o risco de vieses nas escolhas. Equilíbrio entre Tecnologia e Humanidade: Um dos maiores desafios das empresas de recrutamento é manter o equilíbrio entre o uso de tecnologia e a construção de uma conexão humana genuína. Embora ferramentas como a IA aumentem a eficiência, ainda é vital que o processo de recrutamento valorize a experiência do candidato e crie uma relação de confiança. A Assetz tem se destacado ao oferecer uma abordagem consultiva, que leva em consideração tanto as competências técnicas quanto as necessidades comportamentais e culturais dos candidatos. Foco na Experiência do Candidato: A experiência do candidato tem se tornado um dos fatores mais importantes no processo de recrutamento. Profissionais de alto nível buscam uma jornada de seleção que seja transparente, respeitosa e que reflita a cultura das empresas. A Assetz entende isso e tem se destacado por humanizar o processo de recrutamento, oferecendo suporte contínuo aos candidatos durante todas as fases do processo. Flexibilidade no Trabalho: Com a chegada da geração Z ao mercado de trabalho, a flexibilidade se tornou um dos aspectos mais valorizados pelos profissionais. Modelos híbridos ou totalmente remotos estão em alta, e as empresas precisam se adaptar a essa nova realidade para atrair e reter os melhores talentos. Habilidades Multi-Habilidades e Soft Skills: O mercado está cada vez mais exigindo profissionais com habilidades técnicas combinadas com soft skills, como inteligência emocional e capacidade de resolução de problemas complexos. As empresas não buscam apenas técnicos, mas líderes capazes de navegar em ambientes dinâmicos e tomar decisões sob pressão. Desenvolvimento de Líderes e Cultura Organizacional: A ênfase no desenvolvimento de líderes e na criação de uma cultura organizacional forte é crescente. Empresas precisam de líderes que possam inspirar suas equipes, inovar e alinhar os valores da organização aos objetivos estratégicos. Isso é particularmente relevante para posições de liderança financeira, como os CFOs, que desempenham um papel crucial na gestão e crescimento das empresas.

O mercado de headhunting

O mercado de headhunting global está projetado para atingir US$ 33 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,4%.

No Brasil, o mercado também tem se expandido, especialmente nos setores de tecnologia e finanças, devido ao aumento da demanda por executivos qualificados. Empresas multinacionais estão cada vez mais investindo na região, o que tem impulsionado a procura por serviços especializados como o da Assetz.

Além disso, grandes players do mercado brasileiro, como Page Executive e Boyden Brasil, têm registrado aumentos significativos em suas receitas, refletindo o crescimento e a maturação do setor. Nesse cenário competitivo, a Assetz se destaca pela sua especialização em finanças e pela profundidade do seu conhecimento do mercado.

O futuro da Assetz

A Assetz está atenta a essas tendências e continua a investir em inovação, adotando novas tecnologias para otimizar seus processos de recrutamento e seleção. A empresa também foca no desenvolvimento de líderes financeiros e em cultura organizacional, oferecendo aos seus clientes soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada empresa.

Com a nova operação no Rio de Janeiro, a Assetz segue sua trajetória de expansão, com planos de continuar crescendo no Brasil e se tornando uma referência ainda maior no recrutamento de executivos financeiros.

"Estamos muito empolgados com o crescimento da empresa e com as oportunidades que a expansão para o Rio de Janeiro traz. Nosso foco será sempre oferecer soluções de recrutamento com qualidade e agilidade, com o toque humano que as empresas e candidatos esperam", diz Felipe Brunieri.

Com o mercado de headhunting cada vez mais dinâmico, a Assetz segue seu caminho como uma das principais consultorias de recrutamento para o setor financeiro no Brasil, consolidando-se como uma empresa capaz de se adaptar às novas exigências e desafios do mercado.