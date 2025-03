Em cinco anos, Solana saiu das origens da pandemia à reserva de criptomoedas dos EUA

A rede Solana comemorou no último domingo, 16, seu quinto aniversário desde o lançamento de sua mainnet em 2020. Ao longo dos anos, tornou-se uma das redes blockchain mais ativas por volume de transações e está entre as poucas criptomoedas propostas para inclusão em uma reserva de ativos digitais dos EUA.

Desde que o primeiro bloco da Solana foi construído em 16 de março de 2020, a rede processou mais de 408 bilhões de transações e quase US$ 1 trilhão em valor em exchanges descentralizadas — estabelecendo-se como uma das principais blockchains de camada 1 do setor.

Happy 5th birthday Solana fam! 🥳 408+ billion transactions.

1,300+ validators.

$987+ billion volume. Thank you to all the relentless founders, devs, and nCMOs around the globe who have made Solana what it is today — 5 years in, we're just getting started 🎊 pic.twitter.com/p89PynhjpJ — Solana (@solana) March 16, 2025

Aqui estão alguns dos marcos mais notáveis do ecossistema Solana desde que foi lançado ao público pelo CEO da Solana Labs, Anatoly Yakovenko, e pelo cofundador Raj Gokal em 2020.

Solana nasceu no início da pandemia de Covid-19

Embora as origens da Solana possam ser rastreadas até o final de 2017, quando Yakovenko publicou um white paper descrevendo um método de marcação temporal para blockchains chamado “Proof of History”, a Solana só foi lançada em março de 2020 — bem quando o mundo começou a adotar medidas emergenciais contra a pandemia de Covid-19.

O lançamento do blockchain de camada 1, de alta velocidade e baixo custo, foi auxiliado pela empresa de capital de risco voltada para criptomoedas Multicoin Capital, que liderou uma rodada de financiamento para a Solana, arrecadando aproximadamente US$ 20 milhões em vendas privadas de tokens em julho de 2019.

Financiamentos adicionais chegaram logo depois, e dentro de 20 meses após o lançamento, a Solana foi considerada um potencial “assassino da Ethereum”, pois disparou para uma capitalização de mercado de US$ 77,8 bilhões no pico do ciclo de alta de 2020-2021.

Queda do mercado e colapso da FTX em 2022

O mercado de baixa de 2022, juntamente com o colapso catastrófico da exchange cripto FTX, derrubou a capitalização de mercado da Solana para US$ 3 bilhões — uma queda impressionante de 96% em relação ao pico anterior — até o final de 2022.

A antiga empresa de Sam Bankman-Fried comprou cerca de 58 milhões de tokens Solana — atualmente avaliados em US$ 7,4 bilhões — da Solana Labs e da Solana Foundation. Solana era “de longe a camada 1 mais séria” que a FTX estava ajudando a expandir, segundo a Fortune afirmou em um relatório de abril de 2022.

A FTX entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022 e ainda está no processo de desbloquear centenas de milhões de dólares em tokens Solana "presos" nas carteiras da FTX. O preço da Solana caiu para US$ 8,30 em 29 de dezembro de 2022.

Apesar do revés, 2023 marcou o início da impressionante recuperação da Solana, que viu sua capitalização de mercado aumentar quase 50 vezes, de US$ 3 bilhões para mais de US$ 140 bilhões em 19 de janeiro de 2025.

A febre das memecoins impulsionou a adoção da Solana para outro nível

Um dos maiores motivos para a recuperação da Solana foi a febre dos memecoins que ocorreu entre o final de 2023 e 2024 — um mercado de US$ 100 bilhões dominado pela Solana.

Várias memecoins da Solana, como Bonk, Dogwifhat, Fartcoin e Pudgy Penguins atingiram capitalizações de mercado de bilhões de dólares no início de 2024 — na mesma época em que a plataforma de lançamento de memecoins Pump.fun se tornou uma das mais populares para entusiastas de memecoins.

Somente a Pump.fun arrecadou mais de US$ 540 milhões em receita nos últimos 12 meses e até superou a Ethereum em intervalos de 24 horas em alguns momentos.

No entanto, nenhuma memecoin da Solana chamou mais atenção do que a Official Trump, lançada pelo agora presidente dos EUA, Donald Trump, em 17 de janeiro — que disparou para um mercado de US$ 14,6 bilhões em dois dias antes de despencar.

A memecoin TRUMP impulsionou brevemente o valor total bloqueado (TVL) da Solana no setor DeFi para US$ 14,2 bilhões, ficando atrás apenas da Ethereum, segundo dados da DefiLlama.

A Solana também se tornou a terceira maior adotante de stablecoins, atrás apenas da Ethereum e da Tron.

Solana lança o primeiro grande telefone cripto

Em maio de 2023, a Solana lançou o primeiro grande telefone cripto, chamado “Solana Saga.”

As vendas para o dispositivo Android com carteira cripto integrada começaram lentamente, mas dispararam após um airdrop de 30 milhões de BONK atrair os entusiastas de memecoins.

A Solana também revelou um novo smartphone, o Solana “Seeker”, lançado em setembro, para melhor facilitar o comércio de memecoins e acumular recompensas em tokens.

Embora a maioria dos avaliadores diga que os telefones Solana carecem das capacidades técnicas de um iPhone ou Google Pixel, a Solana já registrou mais de 140.000 pré-vendas para os dois produtos.

O telefone Solana Seeker está atualmente com preço de US$ 500.

No entanto, a Solana também sofreu com várias interrupções na rede ao longo de seus cinco anos de existência — chegando a interromper a produção de blocos por 20 horas em alguns casos.

Os validadores da Solana foram forçados a reiniciar a rede em várias ocasiões quando a atividade na rede aumentou repentinamente.

Um novo cliente validador independente chamado Firedancer está programado para entrar em operação na mainnet da Solana em algum momento de 2025 para resolver os problemas de diversidade de clientes da Solana. Ele foi apontado como uma solução superior ao “QUIC” — um protocolo de transferência de dados desenvolvido pelo Google que falhou na execução de transações na Solana mais de uma dúzia de vezes.

Solana na reserva estratégica dos Estados Unidos

A administração Trump diz que incluirá a Solana em sua reserva estratégica de cripto, conforme confirmado por uma ordem executiva em 7 de março. É a criptomoeda mais "jovem" na lista.

A reserva estratégica de ativos digitais usará inicialmente criptomoedas confiscadas em casos criminais do governo.

Os EUA aparentemente não possuem Solana, de acordo com a empresa de análise cripto Arkham Intelligence. No entanto, a Casa Branca afirmou que concluirá uma auditoria dos criptoativos que possui.

Trump anunciou inicialmente que a Solana se tornaria um ativo de reserva dos EUA em 2 de março.

No entanto, ele posteriormente estabeleceu uma reserva exclusivamente para Bitcoin e criou o Digital Asset Stockpile, que aparentemente incluirá Solana, além de ether, XRP e Cardano.

A Solana está atualmente cotada a US$ 124 — a sexta maior criptomoeda, com um valor de mercado de US$ 63 bilhões. A Solana está 58% abaixo de sua máxima histórica, à medida que o mercado mais amplo continua navegando por temores de recessão e um sentimento de mercado enfraquecido recentemente.

