Ele trocou a saúde pela Mondelēz e voltou a estudar: 'O diferencial está em não se acomodar'

Em uma das primeiras aulas do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul, a turma analisava demonstrações de resultados. Para Rafael Vaz, o exercício tinha uma segunda camada: traduzir aquela leitura para a linguagem e a estrutura financeira que ele usa no dia a dia da Mondelēz International.

"Esse exercício de 'tradução' entre teoria acadêmica e prática de negócio é exatamente o valor que busco nessa formação", diz.

Gerente de Sales Finance dos canais diretos (Modern Trade e Cash & Carry) e do canal emergente da Mondelēz, Rafael decidiu voltar aos fundamentos teóricos depois de anos na prática da área.

A decisão tem dois motores: o escopo do cargo atual, que exige modelagens financeiras completas, e a reforma tributária, que, segundo ele, pede um entendimento cada vez mais apurado de quem responde por finanças em temas estratégicos.

A teoria revisitada com a maturidade da prática

Formado em Administração de Empresas pela PUC e com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pelo Mackenzie, Rafael soma mais de dez anos nas áreas comercial, de inteligência de mercado, estratégia e planejamento de vendas. A volta à sala de aula, na descrição dele, nasceu da própria experiência.

"Após anos de atuação prática em Sales Finance, senti a necessidade de revisitar e aprofundar os fundamentos teóricos, agora com a maturidade de conectá-los diretamente à realidade do negócio", diz. Para ele, esse tipo de formação fortalece o embasamento técnico das decisões que toma no cotidiano.

Pesou também a escolha da instituição. Rafael vê a Saint Paul como referência no mercado e considera que um MBA Executivo agrega valor à trajetória profissional. O programa tem 496 horas, aulas aos sábados a cada três semanas e inclui no currículo uma disciplina de reforma tributária e gestão de tributos.

Da receita ao caixa

Na Mondelēz, Rafael constrói modelagens financeiras de ponta a ponta, da receita aos impactos em caixa. Mais profundidade técnica, afirma, contribui diretamente para a agilidade e a qualidade dessas entregas.

As primeiras aulas, segundo ele, foram didáticas. O que mais chamou sua atenção foi a condução dos professores, que recorrem a casos práticos para ilustrar os conceitos.

"Essa abordagem torna o aprendizado mais envolvente e aplicável à realidade do dia a dia" Rafael Vaz, Sales Finance Manager - Direct Channels (Modern Trade & C&C) & Emmerging Channel na Mondelez International

Da saúde ao consumo, o mesmo papel em outro ritmo

A trajetória até a Mondelēz atravessou setores distintos. Rafael passou pela HTB Engenharia e Construção, onde atuou com desenvolvimento de mercado e gestão de contratos no Sudeste e no Centro-Oeste, e pela distribuidora Profarma, onde liderou a implementação do Power BI na área comercial e chegou à coordenação de planejamento comercial.

Entre 2021 e 2024, esteve na Dasa, de serviços de saúde, primeiro como coordenador e depois como gerente de Planejamento e Performance das regionais Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Em 2024, chegou à Mondelēz como gerente de Commercial Finance do Modern Trade.

Para ele, as principais diferenças entre os dois mundos estão nos stakeholders e na natureza do negócio. Em bens de consumo e distribuição, o parceiro principal de finanças é a área comercial; em serviços de saúde, é a de operações. "A dinâmica entre vender produtos e vender serviços também muda significativamente a forma de construir e acompanhar os indicadores financeiros", diz.

A estrutura regionalizada não foi o maior desafio da mudança, já que a Mondelēz também opera dessa forma. O ajuste mais exigente foi de tempo.

"Em serviços de saúde, as ações geram resultados em prazos mais longos; em bens de consumo, a dinâmica é muito mais acelerada, com decisões e impactos de curto prazo", afirma. Adaptar o raciocínio financeiro a esse tempo de resposta, diz, foi o principal ajuste.

O que se manteve, na avaliação dele, foi o papel de Sales Finance como parceiro estratégico do negócio, que atende stakeholders além da diretoria de finanças.

Segurança técnica diante da alta liderança

Do MBA Executivo da Saint Paul, Rafael espera sobretudo ampliar a visão de negócio, conectando teoria e prática de forma mais consistente. A profundidade técnica, segundo ele, dá mais segurança para dialogar com a alta liderança, o que se reflete na qualidade das apresentações e recomendações que leva à diretoria.

"Para mim, esses dois pilares, visão ampliada de negócio e segurança técnica, são complementares e igualmente importantes", diz.

Quando fala sobre o que sustenta o crescimento dentro de uma organização, Rafael cita dedicação e parcerias sólidas com as áreas com as quais interage. E separa um ponto dos demais.

"Acredito que o diferencial está em não se acomodar com as atividades do dia a dia", diz. "Buscar continuamente ampliar o escopo de atuação, gerar valor além do esperado e manter-se relevante para o negócio são os pilares que, na minha visão, sustentam um crescimento consistente."

Traduzir a teoria para a linguagem do negócio e ganhar segurança técnica diante da alta liderança estão no centro do que Rafael Vaz foi buscar no MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. Com 496 horas e aulas aos sábados a cada três semanas, o programa inclui disciplinas de análise de demonstrativos financeiros e de reforma tributária. Conheça o programa