Ele trocou a saúde pela Mondelēz e voltou a estudar: 'O diferencial está em não se acomodar'

Rafael Vaz, Sales Finance Manager - Direct Channels (Modern Trade & C&C) & Emmerging Channel na Mondelez International
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h04.
Em uma das primeiras aulas do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul, a turma analisava demonstrações de resultados. Para Rafael Vaz, o exercício tinha uma segunda camada: traduzir aquela leitura para a linguagem e a estrutura financeira que ele usa no dia a dia da Mondelēz International.
"Esse exercício de 'tradução' entre teoria acadêmica e prática de negócio é exatamente o valor que busco nessa formação", diz.
Gerente de Sales Finance dos canais diretos (Modern Trade e Cash & Carry) e do canal emergente da Mondelēz, Rafael decidiu voltar aos fundamentos teóricos depois de anos na prática da área.
A decisão tem dois motores: o escopo do cargo atual, que exige modelagens financeiras completas, e a reforma tributária, que, segundo ele, pede um entendimento cada vez mais apurado de quem responde por finanças em temas estratégicos.
Formado em Administração de Empresas pela PUC e com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pelo Mackenzie, Rafael soma mais de dez anos nas áreas comercial, de inteligência de mercado, estratégia e planejamento de vendas. A volta à sala de aula, na descrição dele, nasceu da própria experiência.
"Após anos de atuação prática em Sales Finance, senti a necessidade de revisitar e aprofundar os fundamentos teóricos, agora com a maturidade de conectá-los diretamente à realidade do negócio", diz. Para ele, esse tipo de formação fortalece o embasamento técnico das decisões que toma no cotidiano.
Pesou também a escolha da instituição. Rafael vê a Saint Paul como referência no mercado e considera que um MBA Executivo agrega valor à trajetória profissional. O programa tem 496 horas, aulas aos sábados a cada três semanas e inclui no currículo uma disciplina de reforma tributária e gestão de tributos.
Na Mondelēz, Rafael constrói modelagens financeiras de ponta a ponta, da receita aos impactos em caixa. Mais profundidade técnica, afirma, contribui diretamente para a agilidade e a qualidade dessas entregas.
As primeiras aulas, segundo ele, foram didáticas. O que mais chamou sua atenção foi a condução dos professores, que recorrem a casos práticos para ilustrar os conceitos.
A trajetória até a Mondelēz atravessou setores distintos. Rafael passou pela HTB Engenharia e Construção, onde atuou com desenvolvimento de mercado e gestão de contratos no Sudeste e no Centro-Oeste, e pela distribuidora Profarma, onde liderou a implementação do Power BI na área comercial e chegou à coordenação de planejamento comercial.
Entre 2021 e 2024, esteve na Dasa, de serviços de saúde, primeiro como coordenador e depois como gerente de Planejamento e Performance das regionais Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Em 2024, chegou à Mondelēz como gerente de Commercial Finance do Modern Trade.
Para ele, as principais diferenças entre os dois mundos estão nos stakeholders e na natureza do negócio. Em bens de consumo e distribuição, o parceiro principal de finanças é a área comercial; em serviços de saúde, é a de operações. "A dinâmica entre vender produtos e vender serviços também muda significativamente a forma de construir e acompanhar os indicadores financeiros", diz.
A estrutura regionalizada não foi o maior desafio da mudança, já que a Mondelēz também opera dessa forma. O ajuste mais exigente foi de tempo.
"Em serviços de saúde, as ações geram resultados em prazos mais longos; em bens de consumo, a dinâmica é muito mais acelerada, com decisões e impactos de curto prazo", afirma. Adaptar o raciocínio financeiro a esse tempo de resposta, diz, foi o principal ajuste.
O que se manteve, na avaliação dele, foi o papel de Sales Finance como parceiro estratégico do negócio, que atende stakeholders além da diretoria de finanças.
Do MBA Executivo da Saint Paul, Rafael espera sobretudo ampliar a visão de negócio, conectando teoria e prática de forma mais consistente. A profundidade técnica, segundo ele, dá mais segurança para dialogar com a alta liderança, o que se reflete na qualidade das apresentações e recomendações que leva à diretoria.
"Para mim, esses dois pilares, visão ampliada de negócio e segurança técnica, são complementares e igualmente importantes", diz.
Quando fala sobre o que sustenta o crescimento dentro de uma organização, Rafael cita dedicação e parcerias sólidas com as áreas com as quais interage. E separa um ponto dos demais.
"Acredito que o diferencial está em não se acomodar com as atividades do dia a dia", diz. "Buscar continuamente ampliar o escopo de atuação, gerar valor além do esperado e manter-se relevante para o negócio são os pilares que, na minha visão, sustentam um crescimento consistente."
Traduzir a teoria para a linguagem do negócio e ganhar segurança técnica diante da alta liderança estão no centro do que Rafael Vaz foi buscar no MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. Com 496 horas e aulas aos sábados a cada três semanas, o programa inclui disciplinas de análise de demonstrativos financeiros e de reforma tributária. Conheça o programa