Aprenda inglês sem medo, mas levando alguns sustos

Se você é do tipo de pessoa que gosta de se assustar vendo séries e filmes de thriller, a série que foi lançada no início de 2022 – Archive 81, é uma ótima opção para treinar seu inglês.

Veja a seguir o trailer e um pequeno resumo:

https://www.youtube.com/watch?v=ibxKEqxARkE&ab_channel=Netflix

“An archivist hired to restore a collection of tapes finds himself reconstructing the work of a filmmaker and her investigation into a dangerous cult.” – Imdb

E se você gosta de passar um pouquinho de medo com séries, não pode perder essas aqui:

Veja também:

The Haunting of Hill House

(Uma das melhores do gênero)

https://www.imdb.com/title/tt6763664/?ref_=fn_al_tt_1

The Haunting of Bly Manor

(Dos mesmos criadores da série anterior)

https://www.imdb.com/title/tt10970552/?ref_=fn_al_tt_1

Servant

(Produção de sucesso da AppleTV+, e você ainda vai ver Rupert Grint, Ron Weasley, de Harry Potter, num papel muito diferente)

https://www.imdb.com/title/tt8068860/?ref_=fn_al_tt_1

Midnight Mass

(Com uma pegada mais religiosa, um suspense numa ilha)

https://www.imdb.com/title/tt10574558/?ref_=fn_al_tt_1

Agora que você já garantiu uma lista pra estudar e se divertir, confira se conhece as palavras a seguir para falar sobre medo:

I’m scared of ___

I’m afraid of ___

I’m terrified of ___

I’m frightened of ___

Fear

Phobia

Horrifying

Ghosts

Haunted

Panic

Se não se lembrar de alguma da lista, confira num bom dicionário online: https://dictionary.cambridge.org/

Ou aprenda a pronúncia em contextos usando o site: https://pt.youglish.com/

Enjoy it!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali



