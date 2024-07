Após vender empresa, ex-CEO transforma funcionários em milionários

Jay Chaudhry, de 65 anos, fundador e CEO bilionário da Zscaler, uma empresa de cibersegurança na nuvem avaliada em aproximadamente R$ 158 bilhões (US$ 28 bilhões), causou um impacto significativo na vida de seus funcionários ao vender sua primeira empresa, a SecureIT, por R$ 396 milhões (US$ 70 milhões) em 1998. Em vez de focar em sua própria riqueza, Chaudhry concentrou-se em como o negócio poderia transformar dezenas de seus funcionários em milionários. As informações são da CNBC.

Entre o momento da aquisição e fevereiro de 2000, as ações da VeriSign aumentaram mais de 2.300%, chegando a US$ 253 (R$ 1430) por ação, impulsionadas por duas divisões de ações e uma bolha temporária das ações de tecnologia. A bolha estourou no final daquele ano, e as ações da VeriSign perderam aproximadamente 75% de seu valor máximo até o final de 2000, caindo para quase US$ 4 (R$ 22) em 2002.

Chaudhry lembra do conselho de Jim Bidzos, então presidente da VeriSign, sobre o que fazer com suas ações: vender um pouco das ações regularmente. Essa estratégia ajudou Chaudhry a colher alguns benefícios do aumento das ações da VeriSign antes do mercado despencar.

Os funcionários da SecureIT que mantiveram suas ações da VeriSign provavelmente foram recompensados por sua paciência: as ações fecharam a US$ 254 (R$ 1436) por ação em janeiro de 2021. O preço atual está em torno de US$ 175 (R$ 989) por ação. Chaudhry afirma que não sabe se ou quando seus ex-funcionários venderam suas ações. Quando ele deixou a VeriSign no final de 1999, seus ex-funcionários lhe deram uma festa, mas só mais tarde ele compreendeu totalmente o impacto da decisão de vender a SecureIT teve sobre eles.

Foco nos funcionários

Chaudhry já tinha dinheiro suficiente para ser feliz na época: ele e sua esposa tinham uma "casa típica de classe média" e não possuíam carros ou pagamentos extravagantes. Ele atribui sua capacidade de distribuir tantas ações aos funcionários à sua abordagem de autofinanciamento. Chaudhry e sua esposa financiaram a SecureIT com suas economias de aproximadamente US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões), em vez de buscar investidores externos. Isso liberou mais participação acionária na empresa para ser distribuída, o que foi "bom, porque esses funcionários fazem a diferença - eles [estavam] trabalhando dia e noite", disse ele.

A história de Chaudhry é semelhante à de outro bilionário, Mark Cuban, que também transformou seus funcionários em milionários ao vender suas empresas. Cuban distribuiu bônus aos funcionários após a venda da Broadcast.com para o Yahoo por US$ 5,7 bilhões (R$ 32,23) em 1999, transformando instantaneamente centenas de seus empregados em milionários. Cuban continuou essa prática em todas as empresas que vendeu, incluindo a venda de suas participações majoritárias na HDNet e nos Dallas Mavericks.

Tanto Chaudhry quanto Cuban destacam a importância de valorizar os funcionários e recompensar seu trabalho árduo e dedicação. A abordagem de Chaudhry de focar na prosperidade de seus empregados ao vender a SecureIT não só mudou a vida de muitos, mas também estabeleceu um padrão de liderança que prioriza o bem-estar dos colaboradores.