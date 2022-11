Interrupções na internet podem realmente atrapalhar as redes de criptomoedas?

Nas primeiras horas de 18 de outubro, várias partes da Europa, América e Ásia ficaram sem internet devido a vários cabos submarinos serem “cortados”, causando uma reação em cadeia de problemas de conectividade em todo o mundo. França, Itália e Espanha, em particular, enfrentaram interrupções significativas, com muitos especialistas alegando que os vândalos eram culpados pelo mesmo.

De acordo com Jay Chaudhary, CEO da Zscaler - uma empresa americana de segurança em nuvem - não há dúvida de que agentes terceirizados nefastos foram culpados pelos cabos cortados que resultaram em perdas de dados de pacotes, bem como latência para vários sites e aplicativos, acrescentando que, apesar de seus melhores esforços, as autoridades não conseguiram identificar os responsáveis ​​pelos ataques.

Além disso, vale a pena mencionar que, nos últimos dois dias, houve uma série de cabos de Internet cortados em todo o Reino Unido. Por exemplo, em 20 de outubro, um cabo submarino submarino foi cortado perto da costa norte da Escócia. Embora vários relatórios tenham sugerido jogo sujo de agências governamentais rivais – com a tensa situação geopolítica na Europa em meio à guerra russo-ucraniana – não há evidências concretas para fundamentar essas alegações.

Dito isto, vale a pena investigar a questão de como eventos como esses podem afetar potencialmente as criptomoedas, especialmente do ponto de vista da resiliência e segurança da rede.

Cortes da Internet e seus efeitos nos ativos digitais

Para entender como as interrupções na Internet, como a destacada acima, podem afetar as criptomoedas, o Cointelegraph entrou em contato com Nikolay Angelov, chefe de blockchain da instituição de empréstimo de criptomoedas Nexo.

Ele começou dizendo que as regiões afetadas por recentes interrupções de cabos (principalmente a França) representam pouco mais de 3% dos nós da rede Bitcoin globalmente e pouco menos de 3% dos validadores Ethereum, acrescentando que a natureza descentralizada dessas duas maiores redes de ativos digitais contraria o efeitos de tais ataques, uma vez que o fluxo de transações flui para nós com acesso à internet e conexão à blockchain. Ele então acrescentou:

“Para não prejudicar a gravidade do incidente, mas esses eventos localizados não podem ter um efeito duradouro nas criptomoedas, pois as transações de blockchain ainda podem ser validadas por outros nós ativos. Em outras palavras - quase todos os nós do bitcoin precisam perder a conexão com a Internet para que o blockchain do Bitcoin seja parada. É certo que tem sido uma inconveniência enorme, mas temporária.”

Em uma nota um pouco semelhante, Nukri Basharuli, fundador e CEO da SuperProtocol - uma infraestrutura de nuvem sem necessidade de confiança e de permissão - disse ao Cointelegraph que, embora as pessoas precisem entender que a descentralização não é uma bala de prata: se você puxar o plugue, sentirá as consequências. A Web3, por seu próprio design, é altamente resistente a quebras decorrentes de cortes de cabos. Ele destacou que os aplicativos hospedados em uma rede descentralizada junto com seus usuários nem perceberão se alguns de seus nós ficarem offline.

“Esses cenários acontecem o tempo todo em que os nós ligam e desligam constantemente enquanto os dados armazenados permanecem intactos e totalmente acessíveis. A rede se reconfigurará automaticamente para fornecer o serviço da mais alta qualidade possível”, acrescentou.

Algumas preocupações existem

De acordo com Victor Ionescu, cofundador e diretor técnico da exchange descentralizada Hashflow, ao analisar incidentes como esses, a principal preocupação é a descentralização da infraestrutura versus a descentralização das partes interessadas da rede.

Para elaborar, ele observou que, à medida que a adoção aumenta, muitas empresas de software continuarão a utilizar infraestruturas reutilizáveis ​​para executar nós, fornecendo feeds de dados de blockchain e outras tarefas relacionadas. Ele adicionou:

“Essas empresas consolidando suas infraestruturas poderiam estimular uma centralização de suas redes. Por exemplo, se todos os validadores da Ethereum fossem executados em uma região da AWS, a região inativa poderia derrubar a rede. Esse problema é menos proeminente no Bitcoin, mas espero que os centros de mineração se tornem alvos ao longo do tempo.”

Daniel Nagy, cientista-chefe e vice-presidente da Swarm Foundation – a organização por trás do sistema de armazenamento e comunicação descentralizado Swarm – disse ao Cointelegraph que esses eventos podem ser apenas conseqüentes para blockchains de alta densidade de transações, como a Solana. “A maioria das redes abaixo de 100 TPS tem redundância suficiente para não ser afetada de forma alguma pela perda de um cabo na infraestrutura de backbone da internet”, observou.

Dito isso, vale destacar que atualmente vivemos em uma era tecnologicamente avançada, em que vulnerabilidades associadas a conexões de internet a cabo podem em breve se tornar coisa do passado, graças ao advento de inovações como o Starlink, que combatem atos de vandalismo.

Implicações de segurança de interrupções em ativos digitais

Herbert Sim, consultor da Solidus AI Tec - um provedor de infraestrutura de IA - disse ao Cointelegraph que a única maneira de grandes interrupções afetarem um ativo digital é se uma grande massa de computadores que compõem a rede for afetada ao mesmo tempo, algo que é extremamente raro e difícil de retirar, acrescentando:

“Os principais blockchains têm milhões de usuários em todo o mundo. O que isso significa, em essência, é que, a menos que esse tipo de interrupção afete simultaneamente milhões de computadores em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo, não há chance de afetar a segurança dos ativos digitais”.

Da mesma forma, Angelov acredita que essas interrupções apresentam riscos de segurança para as redes de criptomoedas, principalmente na teoria e não na prática, uma vez que a maioria dos blockchains é capaz de ajustar seu desempenho para refletir o poder geográfico e/ou interrupções da Internet, diminuindo sua dificuldade de mineração quando o número de nós ativos diminui devido a essas interrupções.

“Isso, por sua vez, pode representar riscos para a segurança da rede, pois a verificação de transações é executada por menos nós ou validadores, mas como mencionado acima, muitos nós devem ser afetados para que isso aconteça, o que não é o caso atualmente. Os tempos de processamento de transações são menos propensos a serem afetados, pois na instância do bitcoin, seu blockchain é projetado para diminuir a dificuldade de mineração quando o poder de hash diminui para manter um número constante de blocos de transação”, disse ele.

Fornecendo uma visão técnica sobre o assunto, Basharuli afirma que, quando se trata de segurança, problemas de conectividade como o mencionado acima podem abrir um ângulo de ataque para atores mal-intencionados, onde eles podem imitar o comportamento dos nós que saíram da rede e convencer os outros de que algumas transações são válidas. “Por outro lado, tornar esse ataque impossível faz parte da aula básica de design para redes descentralizadas”, acrescentou.

Para combater esses problemas, Basharuli afirma que os desenvolvedores podem aproveitar as tecnologias mais recentes disponíveis no mercado (como IntelSGX) projetadas para tornar possível a computação confidencial. Ele encerrou dizendo:

“A computação confidencial protege os dados no exato momento em que estão sendo processados, o que não deixa nenhum ponto de entrada para o agente mal-intencionado de alguma forma temperá-los ou até mesmo ter um vislumbre do que está acontecendo dentro do sistema.”

Ionescu acredita que, como resultado dessas interrupções, ser capaz de atacar um número estatisticamente significativo de validadores pode causar problemas para redes específicas. Um fator preocupante é o fato de que a maioria da infraestrutura de vários projetos está na nuvem, e o espaço do provedor de nuvem é dividido entre dois ou três grandes players. Entre esses players, alguns locais geralmente são preferidos pelos desenvolvedores devido à proximidade com o hub de desenvolvimento.

Por exemplo, os desenvolvedores da costa leste dos Estados Unidos tendem a preferir servidores na Virgínia. Assim, o uso de data centers em nuvem tende a ser distribuído em correlação com as localizações das equipes de desenvolvimento. Além disso, partições de rede em escala não são algo que os desenvolvedores tenham em mente ao criar sistemas. “A conectividade de rede tem sido um luxo que temos dado como certo. Na realidade, precisamos de uma infraestrutura de nuvem verdadeiramente descentralizada, mas a tecnologia ainda não existe”, disse ele.

O futuro é descentralizado, e com razão

Um dos aspectos mais fascinantes da tecnologia blockchain é que ela corrige algumas das falhas mais significativas das redes de computadores tradicionais, ou seja, a falta de descentralização. A esse respeito, Sim acredita que enquanto continuarmos a ter o poder de diferentes redes concentradas em alguns computadores, as interrupções sempre terão efeito sobre eles. “Como o blockchain é distribuída em tantos computadores em todo o mundo, ela é imune a ela. É por isso que você raramente, ou nunca, ouve falar de um colapso do blockchain”, concluiu.

Portanto, à medida que avançamos para um futuro potencialmente afetado por interrupções na Internet e outros problemas semelhantes, é lógico que mais e mais desenvolvedores continuarão a entender o verdadeiro potencial da tecnologia blockchain e seguir uma direção descentralizada.

