Após aporte de R$ 260 milhões, Arquivei abre 70 vagas com modelo híbrido

Após a rodada de captação que resultou em investimento de R$ 260 milhões, a startup de gestão de documentos fiscais quer iniciar o ano aumentando sua equipe.

A rodada foi liderada pelo Riverwood Capital, que foi acompanhado por fundos como International Finance Corporation (IFC), Constellation, NXTP e Endeavor Catalyst.

Com o objetivo de sair dos 281 empregados para encerrar 2022 com mais de 400 funcionários, a empresa já começou as contratações. No primeiro trimestre, já são 70 vagas de emprego abertas.

A empresa trabalho no modelo de squads, com times multidisciplinares e que possuem autonomia, e oferece opção de trabalho híbrido.

Segundo Christian de Cico, CEO da Arquivei, a aposta da empresa é na cultura da organização, nas pessoas no poder dos dados e na tecnologia.

“Nosso principal objetivo é revolucionar o dia a dia de pessoas e empresas, munindo-as com inteligência de mercado a partir dos próprios dados. Para isso, dependemos de uma equipe brilhante disposta a encarar o desafio e se aventurar no mundo dos documentos fiscais com a gente”, diz.

A empresa é responsável por uma plataforma de gestão de documentos fiscais. O negócio já tem 15 mil clientes e tramita 13% das notas fiscais eletrônicas do país.

Confira as vagas sendo publicadas pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.