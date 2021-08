App tem 2 mil vagas de mentoria e treinamento para jovens desempregados

Jovens desempregados formados pela rede pública terão a oportunidade de planejar sua carreira com a ajuda profissional do Programa Mentorare. ,

O programa funciona como um aplicativo para celulares e faz parte de um projeto mais amplo de transformação digital do Programa Formare, da Fundação Iochpe.

Com o lançamento deste programa, são 2 mil vagas com o intuito de auxiliar jovens e adultos que estão no Ensino Médio ou que estão sem estudo e sem oportunidades de emprego a planejar uma carreira baseada em suas habilidades técnicas e comportamentais, e seus propósitos de vida.

O programa está com inscrições abertas até 15 de agosto pelo site www.mentorare.org.br.

O aplicativo conta com uma trilha de aprendizagem em que é possível encontrar conteúdos e desafios que conduzem os usuários em uma jornada de descobertas sobre sonhos e desejos, virtudes, fraquezas, oportunidades e barreiras, além de dicas importantes sobre o futuro do emprego.

Como resultado final do percurso, cada jovem terá o seu próprio Projeto de Vida e Trabalho construído pelo app.