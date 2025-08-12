Apenas uma palavra faz o ChatGPT responder com mais profundidade do que o normal

Ferramentas de IA, como o ChatGPT, funcionam por associação. A palavra “explicar” ativa uma resposta muito básica, que pode não trazer todas as informações que você precisa.

Agora, se você digitar “responda de forma aprofundada”, é possível ativar um modo diferente no algoritmo: uma estrutura mais robusta, argumentos mais completos, e, muitas vezes, um raciocínio mais cuidadoso.

Essa palavra diz ao modelo: “não me trate como leigo, mas sim como alguém que quer pensar”.

Exemplo prático de como isso funciona

“Explique de forma aprofundada o conceito de [tema], incluindo origens, impactos regulatórios e críticas recentes”

Assim, é possível ter uma análise mais rica, menção a marcos históricos, tendências globais e pontos de debate, por exemplo. Esse prompt pode funcionar para diversos temas que você precisar se aprofundar no assunto.

Dicas para potencializar o uso

Combine “aprofundado” com outros complementos no prompt:

“Dê uma explicação aprofundada, com exemplos do Brasil.”

“Reflita de forma aprofundada sobre os riscos dessa decisão.”

“Escreva um post para LinkedIn com uma visão aprofundada sobre esse tema, voltada para líderes.”

“Me dê uma análise aprofundada, como se estivesse explicando para um diretor de empresa.”

